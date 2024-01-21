Микропроцессоры, электромобили, госуслуги: какие технологии будет продавать Татарстан

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Роль Татарстана в усилении сотрудничества с исламским миром колоссальна»

Одним из преимуществ Татарстана в вопросе выстраивания новой многополярной экономики стало прямое взаимодействие с исламским миром. Таким мнением поделился политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов.

«Роль Татарстана как субъекта и предпринимателей в усилении сотрудничества с исламским миром колоссальна. Часто они становятся эмиссарами предложения, теми самыми первыми переговорщиками. В этот момент они не несут миссии от МИД России, но, тем не менее, они делают многое для комплексного построения многополярного мира», - заявил спикер.

Он высоко оценил достижения Татарстана по разным направлениям, в том числе в технологиях промышленности и АПК. Это позволяет выходить на рынки не только с природным сырьем, но и с готовыми продуктами.

Александр Асафов: «Одним из преимуществ Татарстана стало прямое взаимодействие с исламским миром» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Уровень развития технологий в Татарстане - один из лучших в стране»

С мнением Асафова согласился и полковник СВР в отставке, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО МИД России Андрей Безруков. По его словам, исламский мир может стать большим рынком для российских технологий.

«Мы недоиспользуем исламское финансирование и наше взаимодействие с исламским миром. Он большой, динамично развивается, ему все нужно. Такие страны, как Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и другие выходят на новый этап технологического развития», - пояснил он.

По словам Безрукова, если выстроить правильную систему, Россия может перехватить значительную часть рынка технологий в этих государствах.

При этом важно, что Татарстан активно развивает новые технологии внутри республики.

«То, что делается в Татарстане, на переднем крае всего того, что происходит в России. Уровень инноваций, технологий и институтов, которые с ними взаимодействуют, один из лучших в стране», - заключил эксперт.

Андрей Безруков: «Мы недоиспользуем исламское финансирование и наше взаимодействие с исламским миром» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан планирует создать международный проект по производству микропроцессоров

Но для того, чтобы стать действительно крупной силой на международном рынке технологий, необходимо предлагать собственные решения. В связи с этим Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было дано поручение о создании международного производства микропроцессоров, рассказал на заседании министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.

«Перед нами стоит задача создать международный проект микроэлектроники, кристальное производство с технологией 55 нанометров, которое обеспечит российский рынок, а также будет ориентировано на экспортный потенциал», - заявил спикер.

По его словам, срок окупаемости такого проекта 15-20 лет, поэтому он потребует большого фининсирования под 1% или даже с отрицательной ставкой.

«Мы готовим предложение для Правительства России и Владимира Путина. Уверен, мы будем поддержаны, потому что у Татарстана колоссальный научно-технологический потенциал», - добавил министр.

Он пояснил, что многие страны не имеют доступа к технологии производства таких микропроцессоров, установленных в разных видах бытовой техники, в том числе в смартфонах, камерах, стиральных машинах и многом другом.

Айрат Хайруллин: «Уверен, что будем поддержаны. У Татарстана колоссальный научно-технологический потенциал» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Атом» создаст электромобили на отечественной операционной системе

Еще одним технологическим прорывом в Татарстане обещает стать электромобиль «Атом», который производится в Набережных Челнах. Там будет использоваться отечественная операционная система, продолжил Хайруллин.

«В следующем году появится российский электромобиль "Атом" с отечественной кибериммунной операционной системой, которая позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и будет ориентирована на экспорт», - сообщил министр.

Он добавил, что сегодня электромобили набирают все большую популярность, но чаще на дорогах появляются китайские машины, и даже «Москвич» пока работает на импортной операционной системе.

«Мы видим интерес к нашей системе госуслуг из других стран»

Татарстан стал одним из передовых регионов России по переводу госуслуг в электронный формат. Успехами республики уже заинтересовались страны как ближнего, так и дальнего зарубежья, сообщил Хайруллин.

«Мы будем конкурировать с ведущими образовательными платформами всего мира» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

«Мощнейший кластер Татарстана - это государственные системы. Мы начали эту работу 10 лет назад. Мы первыми в стране перевели госуслуги в электронный вид. Мы уже видим интерес как стран-партнеров из Организации исламского сотрудничества, так и государств СНГ к нашим цифровым платформам, сисемам документооборота и электронно-цифровой подписи», - рассказал министр.

Отдельное внимание он уделил проектам в сфере образования. В планах - создать евразийский цифровой университет.

«Этот университет позволит готовить студентов не только для потребностей Татарстана и России, но и специалистов для стран БРИКС, Латинской Америки, ОИС. Мы будем конкурировать с ведущими образовательными платформами всего мира», - поделился Хайруллин.

Татарстанцы гордятся экспортом грузовиков, шин, нефтепродуктов и чак-чака

По словам руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марселя Гильмеева, татарстанцы хорошо осведомлены о том, какую продукцию республика экспортирует за рубеж.

«На вопрос о том, продажа каких товаров за рубеж вызывает особую гордость, татарстанцы отвечали: грузовики, вертолеты и самолеты, нефть и нефтехимия, автомобильные шины, сельскохозяйственные товары и удобрения. Из продуктов питания они назвали чак-чак», - сообщил он.

При этом жители республики не очень хорошо разбираются в том, куда именно отправляется татарстанская продукция. Они уверены, что в основном она уходит в страны ближнего зарубежья, тогда как по официальной статистике большинство товаров экспортируется в дальнее зарубежье.

Марсель Гильмеев: «Татарстанцы хорошо осведомлены о том, какую продукцию экспортирует республика» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Автоматизированная финансовая система без опции блокировки активов

Также на заседании выступил технологический предприниматель, сооснователь IT-компании «Технократия» Булат Ганиев. Он предложил создать автоматизированную систему финансов для международного сотрудничества, где нельзя будет заблокировать счета.

«Можно предложить международную финансовую систему, где технически невозможно заблокировать деньги. Smart-контракты - это конструкция, которая реализует эти принципы в алгоритме. То есть мы говорим: давайте введем такую систему между нашими пятью странами, чтобы, как бы мы с вами не ссорились, каждый мог забрать свои деньги», - сказал предприниматель.

Булат Ганиев: «Можно предложить международную финансовую систему, где технически невозможно заблокировать деньги» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Он подчеркнул, что особенно актуальным это предложение стало после того, как были незаконно заблокированы российские активы на Западе.