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Микропроцессоры, электромобили, госуслуги: какие технологии будет продавать Татарстан
Какую роль играет республика в развороте российской экономики на Восток, что сможет предложить регион для экспорта, почему РТ - передовик в развитии технологий в России, обсудили накануне эксперты на заседании клуба «Волга» в Казани.
«Роль Татарстана в усилении сотрудничества с исламским миром колоссальна»
Одним из преимуществ Татарстана в вопросе выстраивания новой многополярной экономики стало прямое взаимодействие с исламским миром. Таким мнением поделился политолог, член Общественной палаты Российской Федерации Александр Асафов.
«Роль Татарстана как субъекта и предпринимателей в усилении сотрудничества с исламским миром колоссальна. Часто они становятся эмиссарами предложения, теми самыми первыми переговорщиками. В этот момент они не несут миссии от МИД России, но, тем не менее, они делают многое для комплексного построения многополярного мира», - заявил спикер.
Он высоко оценил достижения Татарстана по разным направлениям, в том числе в технологиях промышленности и АПК. Это позволяет выходить на рынки не только с природным сырьем, но и с готовыми продуктами.
«Уровень развития технологий в Татарстане - один из лучших в стране»
С мнением Асафова согласился и полковник СВР в отставке, президент Ассоциации экспорта технологического суверенитета, профессор МГИМО МИД России Андрей Безруков. По его словам, исламский мир может стать большим рынком для российских технологий.
«Мы недоиспользуем исламское финансирование и наше взаимодействие с исламским миром. Он большой, динамично развивается, ему все нужно. Такие страны, как Иран, Пакистан, Саудовская Аравия и другие выходят на новый этап технологического развития», - пояснил он.
По словам Безрукова, если выстроить правильную систему, Россия может перехватить значительную часть рынка технологий в этих государствах.
При этом важно, что Татарстан активно развивает новые технологии внутри республики.
«То, что делается в Татарстане, на переднем крае всего того, что происходит в России. Уровень инноваций, технологий и институтов, которые с ними взаимодействуют, один из лучших в стране», - заключил эксперт.
Татарстан планирует создать международный проект по производству микропроцессоров
Но для того, чтобы стать действительно крупной силой на международном рынке технологий, необходимо предлагать собственные решения. В связи с этим Раисом Татарстана Рустамом Миннихановым было дано поручение о создании международного производства микропроцессоров, рассказал на заседании министр цифрового развития РТ Айрат Хайруллин.
«Перед нами стоит задача создать международный проект микроэлектроники, кристальное производство с технологией 55 нанометров, которое обеспечит российский рынок, а также будет ориентировано на экспортный потенциал», - заявил спикер.
По его словам, срок окупаемости такого проекта 15-20 лет, поэтому он потребует большого фининсирования под 1% или даже с отрицательной ставкой.
«Мы готовим предложение для Правительства России и Владимира Путина. Уверен, мы будем поддержаны, потому что у Татарстана колоссальный научно-технологический потенциал», - добавил министр.
Он пояснил, что многие страны не имеют доступа к технологии производства таких микропроцессоров, установленных в разных видах бытовой техники, в том числе в смартфонах, камерах, стиральных машинах и многом другом.
«Атом» создаст электромобили на отечественной операционной системе
Еще одним технологическим прорывом в Татарстане обещает стать электромобиль «Атом», который производится в Набережных Челнах. Там будет использоваться отечественная операционная система, продолжил Хайруллин.
«В следующем году появится российский электромобиль "Атом" с отечественной кибериммунной операционной системой, которая позволит не только обеспечить внутренний рынок, но и будет ориентирована на экспорт», - сообщил министр.
Он добавил, что сегодня электромобили набирают все большую популярность, но чаще на дорогах появляются китайские машины, и даже «Москвич» пока работает на импортной операционной системе.
«Мы видим интерес к нашей системе госуслуг из других стран»
Татарстан стал одним из передовых регионов России по переводу госуслуг в электронный формат. Успехами республики уже заинтересовались страны как ближнего, так и дальнего зарубежья, сообщил Хайруллин.
«Мощнейший кластер Татарстана - это государственные системы. Мы начали эту работу 10 лет назад. Мы первыми в стране перевели госуслуги в электронный вид. Мы уже видим интерес как стран-партнеров из Организации исламского сотрудничества, так и государств СНГ к нашим цифровым платформам, сисемам документооборота и электронно-цифровой подписи», - рассказал министр.
Отдельное внимание он уделил проектам в сфере образования. В планах - создать евразийский цифровой университет.
«Этот университет позволит готовить студентов не только для потребностей Татарстана и России, но и специалистов для стран БРИКС, Латинской Америки, ОИС. Мы будем конкурировать с ведущими образовательными платформами всего мира», - поделился Хайруллин.
Татарстанцы гордятся экспортом грузовиков, шин, нефтепродуктов и чак-чака
По словам руководителя обособленного подразделения АНО «Диалог Регионы» в РТ Марселя Гильмеева, татарстанцы хорошо осведомлены о том, какую продукцию республика экспортирует за рубеж.
«На вопрос о том, продажа каких товаров за рубеж вызывает особую гордость, татарстанцы отвечали: грузовики, вертолеты и самолеты, нефть и нефтехимия, автомобильные шины, сельскохозяйственные товары и удобрения. Из продуктов питания они назвали чак-чак», - сообщил он.
При этом жители республики не очень хорошо разбираются в том, куда именно отправляется татарстанская продукция. Они уверены, что в основном она уходит в страны ближнего зарубежья, тогда как по официальной статистике большинство товаров экспортируется в дальнее зарубежье.
Автоматизированная финансовая система без опции блокировки активов
Также на заседании выступил технологический предприниматель, сооснователь IT-компании «Технократия» Булат Ганиев. Он предложил создать автоматизированную систему финансов для международного сотрудничества, где нельзя будет заблокировать счета.
«Можно предложить международную финансовую систему, где технически невозможно заблокировать деньги. Smart-контракты - это конструкция, которая реализует эти принципы в алгоритме. То есть мы говорим: давайте введем такую систему между нашими пятью странами, чтобы, как бы мы с вами не ссорились, каждый мог забрать свои деньги», - сказал предприниматель.
Он подчеркнул, что особенно актуальным это предложение стало после того, как были незаконно заблокированы российские активы на Западе.
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