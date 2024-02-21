Микрофинансовые организации, которые возвращают долги, будут контролировать приставы

С февраля этого года в законодательстве произошли изменения и теперь финансовые организации, которые самостоятельно возвращают долги, должны попасть в реестр приставов. Об этом на пресс-конференции в «Татар-информе» рассказал начальник отдела ведения госреестра и контроля за деятельностью юрлиц, осуществляющих функцию по возврату просроченной задолженности Дмитрий Богумель.

«Кредитные и микрофинансовые организации, которые изъявят желание заниматься возвратом просроченной задолженности с физических лиц, должны будут войти в перечень, который будет вести Федеральная служба судебных приставов», – объяснил он.

Дмитрий Богумель напомнил, что раньше в этот реестр входили только коллекторские организации. Он добавил, что с 5 августа 2024 года кредитные и микрофинансовые конторы должны будут направить уведомление приставам о том, что у них есть оборудование для осуществления возврата просроченной задолженности.