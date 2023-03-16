Микробы в пище и тараканы в столовых: какие нарушения выявляет Роспотребнадзор в школах

Любовь Авдонина рассказала депутатам Госсовета РТ о проблеме ожирения детей и нарушениях в школьном питании

Фото: tatarstan.ru

«Проблема ожирения наиболее актуальна для учеников начальной школы»

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала депутатам о социологическом исследовании по изучению причин ожирения у школьников. Ведомство провело опрос в рамках федерального проекта «Формирование системы мотивации граждан к здоровому образу жизни, включая здоровое питание и отказ от вредных привычек».

«Как показали результаты исследования, проблема избыточной массы тела и ожирения наиболее актуальна для учеников начальной школы. Поэтому работа в школах с учениками и родителями по формированию здорового питания, особенно дома, имеет огромное значение для исправления ситуации», – сказала докладчик.

Согласно исследованию, в республике ожирением и избыточной массой тела страдают 32 из 100 опрошенных учащихся 1–4 классов, 30 школьников 5–9 классов и 11 учеников 10–11 классов.

Исследование также показало, что 77% опрошенных школьников и их родителей организацию питания в школах Татарстана оценивают хорошо, сообщила Авдонина. «Эта положительная оценка выше, чем средний показатель по другим регионам Приволжского федерального округа. Но это не повод расслабляться. Все-таки почти 23% учеников с родителями пока еще не совсем удовлетворены организацией питания в школах», – подчеркнула она.

В прошедшем учебном году в школах республики не было случаев инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с питанием Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

«В 2,5 раза уменьшилось число школ, где в готовых блюдах были выявлены кишечная палочка и стафилококк»

Любовь Авдонина отметила, что в 2021/2022 учебном году наблюдаются положительные изменения в организации школьного питания. Во время проверок школ, поставщиков и операторов питания было выявлено в два раза меньше нарушений, чем за предыдущий учебный год, констатировала она.

«В четыре раза уменьшилось число школ, в которых были зафиксированы занижения температуры горячих блюд на столах у детей и линиях раздачи. В семь раз снизилось число школ, где масса порций готовых блюд не соответствовала требованиям. В 2,5 раза уменьшилось количество школ, где в готовых блюдах были выявлены микробы – кишечная палочка и стафилококк», – заявила спикер.

Более того, в прошедшем учебном году в школах республики не было случаев инфекционных заболеваний и отравлений, связанных с питанием, подчеркнула замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

Он также рассказала, что найдено решение по использованию в школьном питании сосисок. Авдонина напомнила, что в новых санитарных правилах в школьном меню колбасные изделия не предусмотрены.

«Сосиски не являются здоровым питанием, но мы знаем, как дети их любят. В прошлом году мы поставили условие “Челны-Мясо” и Елабужскому мясоконсервному комбинату, что включение в меню детей сосисок возможно только при условии оформления на собственную продукцию соответствующих документов как на продукцию, предназначенную для детей старше трех лет. Предприятия нас услышали, и это условие было выполнено», – заметила она.

После оформления необходимых документов управление разрешило включать в меню школьников сосиски этих двух предприятий до конца 2022/2023 учебного года, но не чаще одного раза в неделю.

«Выявляем в ходе проверок единичные факты занижения температуры горячих блюд на столах и линиях раздачи» Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Нарушения выявлены в 83% проверенных школ»

Проверки школьного питания продолжаются в 2022/2023 учебном году. На сегодня проверено 943 школы (62% организаций), 37 поставщиков (74%), пять операторов питания (35,7%), три комбината питания (42,9%), сообщила замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Нарушения выявлены в 83% проверенных школ. Они в основном текущего характера, но некоторые проблемы все-таки остаются. Хотя в меньшей степени, но мы все же выявляем в ходе проверок единичные факты занижения температуры горячих блюд на столах и линиях раздачи», – сказала Авдонина.

Так, в этом году температура горячих блюд на линиях раздачи была ниже нормативной в восьми школах, расположенных в Казани, Альметьевске, Арске, Верхнеуслонском, Бугульминском, Менделеевском, Агрызском и Новошешминском районах.

«На столах у детей занижение температуры блюд выявлено также в восьми школах, которых находятся в Казани, Набережных Челнах, Нижнекамске, Альметьевске, Тукаевском, Мензелинском, Муслюмовском и Бугульминском районах», – отметила спикер.

Авдонина уточнила, что чаще такие факты выявляются в школах больших городов, и основная причина – предварительное накрытие столов, поэтому блюда успевают остыть. «Но это меньше, чем было в 2021/2022 учебном году, когда температура готовых блюд была занижена на линиях раздачи 18 школ, а на столах у детей – 30 школ. То есть положительная динамика прослеживается», – подчеркнула она.

Занижение массы порций было зафиксировано в шести школах, тогда как в прошлом учебном году недовес в тарелках у детей был установлен в 14 школах. Занижение калорийности рациона по лабораторным исследованиям было обнаружено, как и в прошлом году, в двух школах, добавила докладчик.

В прошлом году микроорганизмы в готовых блюдах были выявлены в 25 школах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Микробы пока нас не оставляют»

Любовь Авдонина отметила, что микробы в готовых блюдах обнаружили в 15 школах, расположенных в Казани, Набережных Челнах, Тукаевском, Сармановском, Альметьевском, Верхнеуслонском, Ютазинском и Рыбно-Слободском районах. В прошлом году микроорганизмы в готовых блюдах были выявлены в 25 школах. «Микробы пока нас не оставляют», – заявила она.

При проверках школьных пищеблоков факты выявления продуктов с истекшим сроком годности пока не уменьшаются, заметила спикер. Так, в прошлом учебном году «просрочку» обнаружили в 13 школах, а в этом году уже в 10 школах восьми муниципалитетов. С реализации было снято около 50 кг продукции. «Учитывая, что впереди еще два месяца учебы, есть риск, что этих фактов будет больше», – сказала замруководителя Управления Роспотребнадзора по РТ.

«Наличие продукции с истекшим сроком годности в школах сельской местности чаще всего обусловлено тем, что поставщики привозят продукцию редко и в больших объемах, отказываясь осуществлять поставки чаще и в меньшем количестве. Поэтому мы снова предлагаем главам муниципальных образований, Минобрнауки поработать с поставщиками в вопросах поставки продукции в нужных объемах и в нужные сроки», – добавила она.

Кроме того, по словам докладчика, продолжает выявляться сырье без маркировки и документов. Таких школ в этом году зафиксировано 15. Во время проверок в четырех школах обнаружено сырье с нарушением условий хранения. Например, чтобы продлить срок использования молока, его хранили замороженным. А кондитерские изделия хранили при температуре +28 градусов при норме не выше 12 градусов.

«Вся такая продукция снимается с реализации. В этом году треть всей забракованной продукции было по школе №6 Заинского района, где обнаружено 100 кг свеклы без маркировки и 20 кг замороженного мяса птицы без документов. Документы на продукцию иногда теряются в самой школе, но есть случаи, когда это нарушение допускает поставщик. А такая продукция вообще не должна поступать в пищеблок», – подчеркнула Авдонина.

Занижение массы порций было зафиксировано в шести школах Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

«Снова наблюдаются серьезные нарушения в части технического состояния школьных пищеблоков»

Антилидером по нарушениям среди операторов питания этого года Любовь Авдонина назвала «АБК-Пэймент». «В 16 школах этого оператора было снято с реализации 23 партии продуктов питания в объеме почти 133 кг из-за истекшего срока годности, без маркировки, поврежденной упаковки, недоброкачественности», – рассказала она.

Кроме того, во время проверок в 51 школе Нижнекамского района выявлено 498 нарушений, которые «создают риски возникновения массовых заболеваний у детей и сотрудников», добавила спикер.

Так, в 48 школах к работе были допущены сотрудники без медосмотра, в 15 школах обнаружены грязь в пищеблоках и насекомые – тараканы, в 12 школах работники не соблюдали правила личной гигиены, обработки инвентаря и посуды, в пяти школах были нарушены условиях хранения продуктов, сообщила замруководителя управления.

В этом учебном году также установлено два факта превышения содержания нитратов в овощах – в гимназии №28 Казани и Коморгузинской школе Атнинского района. А в Савгачевской школе Аксубаевского района в мясе говядины был обнаружен антибиотик – окситетрациклин, «наличие которого вообще в продукции не допускается», заметила Авдонина. «Эти овощи и мясо произведены в республике, что не может нас не настораживать», – заявила она.

В этом учебном году зарегистрировано 44 нарушения в поставках продуктов питания: 14 фактов без маркировки, два – без сопроводительных документов, 28 – с содержанием нитратов, микробов, антибиотиков, а также фальсифицированная продукция. «Важно сформировать реестр недобросовестных производителей и поставщиков. В настоящее время идет формирование такого реестра. Работа уже завершается, и в ближайшее время мы разместим его на сайте управления», – подчеркнула она.

Часто нарушения связаны с неукомплектованностью столовых персоналом – от 8% до 35% Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Завершая доклад, Авдонина отметила, что большая часть нарушений носит «текущий и устранимый характер». «Часто нарушения связаны с неукомплектованностью столовых персоналом – от 8% до 35%. Но вместе с тем в этом учебном году снова наблюдаются серьезные нарушения в части технического состояния школьных пищеблоков, которые даже привели к приостановлению их деятельности. С начала учебного года уже два таких факта было», – констатировала она.

В частности, в ноябре 2022 года во время проверки на стенах складского помещения Нижнечекурской школы Дрожжановского района была обнаружена плесень. В настоящее время помещение функционирует в соответствии с требованиями.

Второе приостановление деятельности было применено в феврале этого года в отношении пищеблока Старочувадамской начальной школы Аксубаевского района. Это здание 1960 года постройки, в школе обучается четыре ребенка. «В ней прогнившие оконные рамы, щели в полу, свежий помет грызунов на обеденных столах и на полу. На 90 суток приостановлена деятельность пищеблока. В настоящее время для этих детей организовано привозное горячее питание», – заключила спикер.