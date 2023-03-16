Микробы в готовых блюдах обнаружили в столовых 15 школ Татарстана

Микробы в готовых блюдах, предназначенных для учащихся, были обнаружены в этом учебном году в 15 школах Татарстана. Об этом сообщила заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина на заседании Комитета Госсовета РТ по образованию, культуре, науке и национальным вопросам.

«Это школы Казани, Набережных Челнов, Тукаевского, Сармановского, Альметьевского, Верхнеуслонского, Ютазинского и Рыбно-Слободского районов. Микробы пока нас не оставляют», – сказала спикер.

В прошлом учебном году микроорганизмы были выявлены в готовых блюдах учеников 25 школ, отметила Авдонина.

Она добавила, что во время проверок в четырех школах нашли сырье с нарушением условий хранения. Например, чтобы продлить срок использования молока, его хранили замороженным.

В этом году, по словам докладчика, треть всей забракованной продукции пришлась на школу №6 Заинского района, где обнаружено 100 кг свеклы без маркировки и 20 кг замороженного мяса птицы без документов.

«Документы на продукцию иногда теряются в самой школе, но есть случаи, когда это нарушение допускает поставщик. А такая продукция вообще не должна поступать в пищеблок», – подчеркнула замруководителя управления.