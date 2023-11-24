Микробиолог объяснила, почему опасно пить антибиотики без назначения врача

Все больше людей принимают антимикробные препараты бесконтрольно – без назначения врача. Чем это грозит, «Татар-информу» рассказала заведующая кафедрой микробиологии Казанского государственного медицинского университета Гузель Исаева.

Микробиолог уверена, что рост устойчивости микроорганизмов к антимикробным препаратам (АМП) – глобальная проблема всего мира. Причем к антимикробным препаратам относятся не только антибиотики, но и противовирусные, противогрибковые, противопротозойные препараты и дезинфицирующие средства.

«Одно из больших заблуждений, что устойчивость к АМП приобретает человек, из-за чего лечение становится неэффективным. Устойчивость к АМП приобретают микроорганизмы в процессе своего эволюционного развития, как защитную реакцию в ответ на широкое использование химиопрепаратов. Устойчивость к АМП развивается у различных микроорганизмов, вызывающих заболевания человека за счет мутаций и переноса генов резистентности внутри микробного сообщества, при этом АМП выступают в роли селекционеров, отбирающих нечувствительные к ним штаммы», – рассказала Гузель Исаева.

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По данным Всемирной Организации здравоохранения, более 700 тысяч человек ежегодно умирает от инфекций, вызванных микроорганизмами, невосприимчивыми к действию антимикробных препаратов. Прогнозы ученых неутешительны: если ситуация не улучшится, то жертвами таких инфекций через 10 лет будут более 10 млн человек.

«Распространение антимикробной резистентности относится к одной их основных биологических угроз, наряду с угрозами, связанными с появлением новых патогенов или с применением биологического оружия. Такие инфекции, как малярия, туберкулез, дизентерия, которые казались уже побеждены, с приходом эры антимикробной терапии, опять возвращаются и представляют угрозу достигнутым за десятилетия успехам в сдерживании эпидемий. Это происходит из-за возрастания случаев, вызванных полирезистентными микроорганизмами», – добавила заведующая кафедрой микробиологии КГМУ.

По мнению ученого, мы стоим на пороге постантибиотической эры, когда банальные инфекции и небольшие травмы могут быть смертельными из-за панрезистентности микробов.

Нарастание устойчивости микроорганизмов к антибиотикам ограничивает арсенал лекарств для лечения инфекции. Увеличивает риск развития тяжелых осложнений и смерти, ставит под угрозу лечение пациентов после операций.

Особенно эта тенденция усилилась в пандемию новой коронавирусной инфекции. По словам микробиолога, с развитием Covid-19 во всех странах мира, в том числе и в России, люди массово, не всегда оправданно, применяли антибиотики. Несмотря на то, что антибиотики не воздействуют на вирусы, по данным ВОЗ, 75% пациентов с коронавирусом получали антибиотики. Тогда как сопутствующая бактериальная инфекция развивалась только у 15% пациентов с тяжелой формой Covid-19.

Основными причинами роста устойчивости к АМП в России эксперты называют массовое бесконтрольное применение антибиотиков, неконтролируемое использование АМП в животноводстве, сельском хозяйстве, в производстве пищевых продуктов.

Рациональное применение антибиотиков – является одной из мер, предотвращающих рост устойчивых к АМП микроорганизмов. Гузель Исаева добавила, что для предотвращения распространения устойчивости к антибиотикам каждый человек должен:

принимать антимикробные препараты только по назначению врача при наличии строгих показаний;

не требовать от медицинского работника выписать рецепт на антибиотики, если, врач говорит, что в них нет необходимости;

всегда соблюдать схему и длительность приема антибиотиков;

никогда не давать свои антибиотики другим или не использовать антибиотики с истекшим сроком годности;

проводить профилактику инфекционных заболеваний, чтобы не возникало необходимости приема антибиотиков (вакцинироваться, вести здоровый образ жизни, мыть руки, поддерживать чистоту жилища, соблюдать гигиенические правила при приготовлении пищи).

«Действие антибактериального препарата направлено на определенный структурный элемент патогенной бактерии: клеточную стенку, цитоплазматическую мембрану, ДНК или рибосомы. Поэтому для профилактики рецидива симптомов препарат необходимо принимать пока не наступит бактерицидный эффект – гибель возбудителя. А не до того момента, когда улучшилось самочувствие», – заключила она.

Материал подготовлен по заказу Государственного автономного учреждения здравоохранения «Республиканский Центр Общественного Здоровья и Медицинской Профилактики».