Миколог Дьяков рассказал о токсине в строчках и рисках отравления

В большинстве регионов России начался сезон весенних грибов – сморчков и строчков. Специалисты предупреждают, что при их сборе важно быть особенно внимательными: грибы отличаются внешне, а один из видов содержит опасный токсин. Как рассказал миколог Максим Дьяков в беседе с «Абзацем», не стоит искать грибы рядом с дорогами и в черте населенных пунктов.

Он отметил, что сморчки относятся к достаточно специфичным грибам и растут в определенных местах, хотя иногда могут появляться неожиданно. В таких случаях начинающим грибникам он советует быть особенно осторожными.

По словам Дьякова, собирать сморчки возле дорог, в городах и поселках не рекомендуется, поскольку грибы способны накапливать вредные вещества из окружающей среды. Чаще всего они появляются там, где ранее был поврежден лесной массив – например, после вырубки или пожара. Спустя несколько лет в таких местах можно снова обнаружить сморчки.

Отдельно миколог обратил внимание на необходимость правильно отличать сморчки от строчков. Именно строчки представляют опасность, поскольку содержат токсин гиромитрин, который может поражать печень и почки.

Он подчеркнул, что симптомы отравления этим веществом сопоставимы с отравлением ракетным топливом и являются крайне тяжелыми. При определенных способах приготовления часть токсина разрушается, однако полностью он не исчезает.

Дьяков также объяснил, что сморчки и сморчковая шапочка имеют более коническую форму, тогда как строчки напоминают по виду «маленький мозг на ножке».