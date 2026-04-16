Миколог Дьяков предупредил о риске отравления весенними грибами

Фото: © «Татар-информ»

Миколог Максим Дьяков в беседе с «Абзацем» предупредил о потенциальной опасности некоторых весенних грибов. По его словам, основную угрозу в средней полосе России сейчас представляют строчки, в которых содержится токсин, по действию сравнимый с компонентами ракетного топлива.

Эксперт отметил, что, несмотря на в целом скромное разнообразие весенних грибов, любителям «тихой охоты» стоит быть особенно внимательными при сборе сморчков, поскольку их можно спутать с ядовитыми двойниками.

Дьяков пояснил, что именно строчки представляют наибольшую опасность, так как содержат токсин герметрин. Он добавил, что клиническая картина отравления этим веществом сопоставима с воздействием компонентов ракетного топлива, что делает такие грибы крайне опасными. По его словам, даже после специальной обработки токсин разрушается не полностью, поэтому употреблять строчки не рекомендуется.

Специалист подчеркнул, что ошибки при сборе могут допустить даже опытные грибники. Основным отличием сморчков и строчков является форма шляпки, однако для уверенности он рекомендовал ориентироваться на наглядные источники.

Как уточнил миколог, у сморчков шляпка имеет более коническую форму, тогда как у строчков она лопастная и внешне может напоминать небольшой фрагмент мозга. Он также посоветовал дополнительно проверять информацию по фотографиям и справочникам, чтобы избежать ошибок, еще раз подчеркнув, что строчки представляют серьезную опасность из-за содержащегося в них токсина.