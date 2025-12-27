Минниханов, Алиханов и Никитин передали 4 вертолета КВЗ регионам России

Торжественная церемония передачи четырех вертолетов Ми-8МТВ-1 производства Казанского вертолетного завода регионам России прошла сегодня в Казани. Участие в ней приняли Раис Татарстана Рустам Минниханов, министр промышленности и торговли России Антон Алиханов и министр транспорта РФ Андрей Никитин.

«За последние пять лет казанский вертолетный завод преобразился – это современнейший завод мирового уровня, образовательный центр и испытательный полигон», – заявил Минниханов, приветствуя работников предприятия.

Он также подчеркнул, что КВЗ является одним из ведущих машиностроительных предприятий не только в Татарстане, но и во всей России.

Антон Алиханов высоко оценил вклад заводчан в развитие транспортной отрасли страны, отметив, что продукция завода особенно важна для регионов севера и крайнего востока. Также он добавил, что особая ценность предприятия заключается еще в подготовке новых кадров и повышении квалификации действующих специалистов отрасли.

Андрей Никитин в свою очередь заявил, что он впервые посетил Казанский вертолетный завод и оказался поражен организацией и культурой производства, а также степенью автоматизации процессов.

«Транспортная отрасль нуждается в новой технике, и мы с коллегами будем делать все, чтобы завод был максимально загружен заказами», – заключил Никитин.

Что касается характеристик вертолетов, то взлетная масса составляет 13 тонн, а максимальная скорость – 250 км/ч. Дальность полета может достигать 715 километров, при этом вертолет способен одновременно перевозить до 25 человек, включая трех членов экипажа.

Отметим, что казанский вертолетный завод – это ключевое предприятие холдинга «Вертолеты России», входящего в Ростех. На предприятии производят вертолеты семейств Ми-8/17 и Ми-38, а также легкий многоцелевой вертолет «Ансат».

Видео: © Александр Хевронин / «Татар-информ»