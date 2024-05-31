«Мигрени у детей – это страшно»: когда ребенку с головными болями пора к врачу

Резеда Шигабутдинова: «Основная масса детских головных болей приходится на учебное время»

Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Действительно ли у ребенка болит голова?

Головные боли могут появляться сами по себе, а могут быть последствием какого-то заболевания. По словам врачей, у детей в большинстве случаев встречается первый вид.

«Нужно понимать, что ребенок под темой боли может скрывать какой-то свой дискомфорт. Если маленького ребенка отследить какое-то время, если ему плохо и некомфортно, то у него болит либо животик, либо голова. Но в нашем случае дети с трех-четырех лет могут говорить, что у них болит голова, то есть могут локализовать боль», – объяснила заведующая отделением для детей с поражением ЦНС детской городской больницы №8 Казани, невролог Резеда Шигабутдинова.

Врачи начинают выяснять у родителей детали – спрашивают, как вел себя ребенок, что происходило перед тем, как он начал жаловаться на боль в голове.

Головные боли может вызвать любая травма – не только в том случае, когда удар пришелся именно на голову. Если причина в этом, то подключаются нейрохирурги.

«У нас был пациент зимой – ребенок катался на ватрушках, ударился о дерево, у него случился разрыв внутренних органов, компрессионный перелом позвоночника. Формально у него нет травмы головы, но так, как у него болела голова, не передать. Мать говорила, что на ребенка было страшно смотреть. Он не столько жаловался на боль от операционных ран, сколько лежал и держался за голову», – вспомнил случай из практики врач.

От 60 до 80% головных болей приходится на боли напряжения Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Что такое «школьные головные боли»

Чаще всего детский невролог имеет дело с головными болями напряжения. По данным исследований, от 60 до 80% головных болей приходится именно на эту категорию. Например, в конце учебного года, когда дети устали от учебы, а кто-то сдает экзамены, с головными болями из-за перенапряжения в больницы обращается немало юных пациентов.

«Основная масса этих головных болей приходится на учебное время. Многие исследователи перестали даже дискутировать по поводу того, что есть такое понятие, как “школьные головные боли”. Это те головные боли, которые возникают на фоне утомления, гипогликемии – когда ребенок длительное время остается без достаточного количества еды», – отметила врач.

Довольно часто школьники перекусывают с утра чем попало, на обед в школе – то ли поел, то ли нет. И к четырем часам дня, по словам невролога, у ребенка будет возникать дискомфорт, который он будет называть головной болью.

«Буквально на прошлой неделе у нас был такой пациент, которого привезла скорая. Начались экзамены, консультации. Ребенок с утра перекусил печеньем с половиной стакана чая, убежал, и в половине пятого его привезли к нам. Мы начали выяснять, оказалось, что ребенок просто голодный», – рассказала Резеда Шигабутдинова.

У детей могут быть хронические головные боли из-за нагрузок, с которыми они не справляются. К концу учебного дня, они действительно устают, усталость наступает из-за умственной нагрузки и из-за стрессов, ведь они пишут контрольные и сдают экзамены.

«Когда люди стрессуют, их плечи поднимаются вверх. Это мышечное напряжение передается с мышц на плечи, после – на шею, затем на скальп, в результате может заболеть голова. Вредит серьезная зрительная нагрузка. Далеко не все дети имеют стопроцентное зрение, далеко не во всех семьях соблюдают гигиену зрения», – заметила доктор.

Необходимо дозировать зрительную нагрузку Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Когда начинать бить тревогу?

К неврологу следует обращаться в двух случаях. Во-первых, если головная боль очень сильная и терпеть ее ребенок не может. Таким ребятам обычно вызывают скорую помощь. Во-вторых, если головные боли мучают часто.

«Одно дело, если боли раз в месяц и они не такие сильные: где-то что-то побаливает. Другой разговор, если у ребенка голова болит два-три раза в неделю, некоторые родители рассказывают, что боли бывают практически каждый день. В этих случаях стоит задуматься», – заметила специалист.

Еще один тревожный звонок, если частота головных болей увеличилась. Например, в начале учебного года голова у ребенка болела два раза в месяц, а к концу года болит чуть ли не каждый вечер. В этом случае посетить невролога необходимо.

«Если появляются какие-то дополнительные симптомы – например, вначале была просто головная боль, через два-три месяца появилась тошнота при головной боли, затем появилась рвота или другие сопроводительные симптомы, тогда надо идти к врачу», – заметила заведующая отделением.

К неврологу следует обращаться в двух случаях. Если головная боль очень сильная и терпеть ее ребенок не может и если частота головных болей увеличилась Фото: © «Яшел Үзән»

«В приемном покое видно, у кого из детей серьезно болит голова»

Врач спросит у малыша, как именно болит голова, или уточнит у мамы, как ребенок описывал ей боль. Например, «болит так, как будто молоточком бьет» – значит, у ребенка пульсирующая боль.

«Одно дело – мы видим ребенка на приеме, совсем другое – родители дома. Когда ребенок говорит, что у него болит голова, но при этом он смеется, смотрит телевизор, надо задуматься. А когда мама говорит, что ребенок лежит и говорит: “Мама, мне плохо”, тут не может быть сомнений, что ребенку действительно нехорошо», – отметила врач.

По словам Резеды Шигабутдиновой, в приемном покое пациентов видно сразу – одного скорая привезла, а он сидит на кушетке болтает ногой, другой может сидеть, не двигаясь, держаться за голову.

«Нельзя все головные боли у подростков списывать на возраст»

Часто головными болями страдают подростки. Боли нередко списывают на возраст, но это неверно. Врач подчеркнула, что каждую ситуацию надо рассматривать индивидуально.

«Надо понимать, что в этом возрасте происходят гормональные изменения, рост различных структур организма проходит неравномерно. Как я родителям всегда объясняю – кости растут медленнее, чем сосуды, поскольку последние имеют мягкую соединительнотканную структуру. Извитость, которую мы видим на ультразвуковой допплерографии – исследовании, с помощью которого можно выявить нарушение кровотока в сосудах, – может быть объяснена возрастными особенностями. Но полностью на это уповать не нужно», – подчеркнула доктор.

Если в 14 лет у ребенка есть такие изменения, то каждые полгода ему нужно проверяться.

«У ребенка чаще всего мигрень протекает менее выраженно и менее длительно, чем у взрослых» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Мигрени бывают и у детей

У детей мигрени бывают. Причем голова у них может очень сильно болеть до трех суток.

«У ребенка чаще всего мигрень протекает менее выраженно и менее длительно, чем у взрослых», – отметила невролог.

Врач заметила, что если ребенка циклически рвет, это может привести к мигрени. Кроме того, дети могут страдать офтальмологической мигренью, когда сначала появляется боль в одном глазу, а через какое-то время появляется уже мигрень.

«Постановка диагноза “мигрень” очень сложная. Мы с первого раза стараемся очень аккуратно этот диагноз ставить. Есть определенные критерии постановки этого диагноза, они описаны в международной классификации головных болей. Сначала мы очень активно и тщательно исследуем анамнез», – отметила доктор.

По слова Резеды Шигабутдиновой, для мигрени характерна наследственная предрасположенность. Врач всегда спросит родителей, мучают ли их мигрени. Частенько выясняется, что сильные головные боли мучают два-три поколения семьи, к примеру, по женской линии – у мамы, ее сестры, бабушки.

Самая большая проблема, что почти все препараты от мигрени можно принимать только с 18 лет, детские неврологи подбирают особые схемы лечения.

Самая большая проблема, что почти все препараты от мигрени можно принимать только с 18 лет Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Сразу ли давать обезболивающее?

Если диагноз у ребенка уже стоит, а родители точно знают, чего ждать от этой головной боли, то надо дать таблетку обезболивающего. Особенно при мигрени, подчеркнула специалист.

«Если вовремя не прекратить эту ситуацию, это все разовьется на два-три дня. Люди вынуждены больничные листы брать, потому что это невыносимо, когда человек не может жить полноценно», – отметила Резеда Шигабутдинова.

Но совсем другая ситуация, если ребенок прибежал к маме и веселым голосом сказал, что у него болит голова. В этом случае сразу давать таблетку не стоит, лучше его приласкать, покормить, предложить полежать, отдохнуть. Врач отметила, что в такой ситуации минут через пятнадцать-двадцать жалобы чаще всего прекращаются.

«Но если мама видит, что ребенок приходит, ложится, говорит, что болит голова, и ему на глазах становится хуже и хуже, то таблетку лучше дать», – отметила доктор.

Однако контроль за приемом обезболивающих препаратов должен быть обязательно. Родители могут быть на работе и не заметить, как ребенок себя чувствует, а он примет обезболивающее и ему на какое-то время станет легче.

«Это называется “абузусные головные боли”. Они возникают при неконтролируемом приеме анальгетических препаратов. У нас были ситуации, когда мы ставили этот диагноз, изменяли дозировку препаратов. Но надо понимать, что сделать это сложно. В этой ситуации на первый план выступает внимательное отношение к ребенку», – рассказала врач 8-й детской больницы Казани.

Она подчеркнула, что терпеть боль нельзя – это может привести к еще более серьезным последствиям. И если ребенок понимает, что он не в силах терпеть, таблетку надо выпить обязательно, однако злоупотреблять обезболивающими не стоит.

Отличный антистресс – домашние питомцы Фото: © Михаил Захаров / «Татар-информ»

Домашние питомцы и отдых: что поможет, чтобы голова не болела

Чтобы дети не мучились головными болями, важно следить, чтобы они вовремя и полноценно ели, чтобы соблюдался режим дня, чтобы они достаточно времени проводили на свежем воздухе. Хорошо, если у ребенка адекватная физическая нагрузка, то есть он достаточно ходит, бегает, катается на велосипеде, висит на турниках, танцует, но без фанатизма.

Невролог подчеркнула: необходимо дозировать зрительную нагрузку. Долго смотреть в учебники, компьютер или телефон, тем более при плохом освещении, нельзя – это может привести к головным болям.

«Нужно, чтобы ребенок сделал зрительную гимнастику, хотя бы небольшую, и очень большой объем дискомфорта будет убран», – посоветовала врач.

Очень важен для детей отдых.

«Если ребенок приходит из школы в два-полтретьего, а дальше у него начинаются дополнительные занятия, репетиторы, то минут пятнадцать-двадцать надо дать ему на то, чтобы он позанимался тем, что он любит», – объяснила врач.

Невролог подчеркнула, что в такой ситуации компьютерные игры вряд ли помогут отдохнуть и разгрузиться, лучше дозировать эти увлечения. Самый простой способ расслабиться – водные процедуры. Невролог посоветовала отправлять детей перед сном под теплый душ.

«Какая-то часть проблем этим простым действием будет решена. Если после душа дискомфорт не прекратится, мы будем говорить, что речь здесь не об усталости, а о чем-то более серьезном», – подчеркнула Резеда Шигабутдинова.

Еще один отличный антистресс – домашние питомцы.

«Совсем недавно мама пришла с ребенком с перечнем жалоб. Они взяли декоративного кролика, и вечер ребенка не было ни слышно ни видно – он все время провел с хорошеньким кроликом. Первое, что мама заметила на следующее утро, – малыш встал и не начал расчесывать псориатические бляшки, он спокойно спал, сам по себе стал спокойнее, не было никаких перепадов настроения, как раньше. И как итог – за две недели после того, как кролика взяли в семью, у ребенка не было ни одной жалобы на головную боль», – заметила доктор.