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Мигранты должны заранее учить детей русскому языку, уверены в Рособрнадзоре
Планирующие переезд в Россию иностранцы должны заранее обучать своих детей русскому языку. Таким мнением поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
По его словам, такая подготовка поможет ребенку лучше понимать культуру поведения и общения в стране, в которой он будет жить.
«Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями?» — задал риторический вопрос Музаев в беседе с РИА Новости.
Он добавил, что предварительное обучение облегчит обучение ребенка в российской школе и его адаптацию среди сверстников.
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