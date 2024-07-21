Мигранты должны заранее учить детей русскому языку, уверены в Рособрнадзоре

Планирующие переезд в Россию иностранцы должны заранее обучать своих детей русскому языку. Таким мнением поделился глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

По его словам, такая подготовка поможет ребенку лучше понимать культуру поведения и общения в стране, в которой он будет жить.

«Если ты связываешь свою жизнь с Россией, хочешь стать ее гражданином, хочешь, чтобы дети твои получали здесь образование, то без знания русского языка как можно овладеть знаниями?» — задал риторический вопрос Музаев в беседе с РИА Новости.

Он добавил, что предварительное обучение облегчит обучение ребенка в российской школе и его адаптацию среди сверстников.