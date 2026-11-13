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Происшествия 13 ноября 2026 15:40

Мигрант ударил парня ножом после ссоры возле кафе в Нижнекамске

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В одном из городских кафе Нижнекамска 33-летний житель одной из стран ближнего зарубежья повздорил с 26-летним парнем и ударил его ножом в грудь. С тяжелыми травмами пострадавшего госпитализировали.

Как рассказали в МВД по РТ, после того, как об инциденте стало известно, полицейские быстро установили личность нападавшего и задержали его. В этот момент мигрант пытался уехать из России и активно искал авиабилеты.

Возбуждено уголовное дело. Задержанному грозит до 8 лет лишения свободы.

#МВД по РТ #мигранты
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