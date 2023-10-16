Мигрант из Туркменистана пытался провезти 26 кг пряжи и был задержан таможенниками в РТ

Татарстанские таможенники пресекли попытку ввезти 26 кг пряжи без декларирования, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, 31-летний гражданин Туркменистана прилетел из Ашхабада в международный аэропорт Казани, где выбрал зеленый коридор, тем самым говоря об отсутствии у него товара для декларирования. Но внушительные тюки привлекли внимание местной таможни.

В результате осмотра сотрудники обнаружили хлопковую пряжу, которая была намотана на 11 бобинах. Ее общий вес составил 26 кг.

Фото: © Татарстанская таможня

«Количественная характеристика данного товара не позволила нам отнести данный товар к товарам для личного пользования», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.

Мужчина честно признался, что ввозил хлопковую пряжу в качестве «образцов» для российских текстильных организаций. Однако он не учел, что перемещение коммерческих партий товара через таможенную границу подлежит декларированию.

В результате возбуждено дело об административном правонарушении, а товар изъят и будет находиться в камере вещественных доказательств вплоть до судебного решения, который и поставит точку в его дальнейшей судьбе.