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Мигрант из Туркменистана пытался провезти 26 кг пряжи и был задержан таможенниками в РТ
Татарстанские таможенники пресекли попытку ввезти 26 кг пряжи без декларирования, сообщают в пресс-службе ведомства.
Как выяснилось, 31-летний гражданин Туркменистана прилетел из Ашхабада в международный аэропорт Казани, где выбрал зеленый коридор, тем самым говоря об отсутствии у него товара для декларирования. Но внушительные тюки привлекли внимание местной таможни.
В результате осмотра сотрудники обнаружили хлопковую пряжу, которая была намотана на 11 бобинах. Ее общий вес составил 26 кг.
«Количественная характеристика данного товара не позволила нам отнести данный товар к товарам для личного пользования», – отметил начальник таможенного поста Аэропорт Казань Татарстанской таможни Мирзанур Гараев.
Мужчина честно признался, что ввозил хлопковую пряжу в качестве «образцов» для российских текстильных организаций. Однако он не учел, что перемещение коммерческих партий товара через таможенную границу подлежит декларированию.
В результате возбуждено дело об административном правонарушении, а товар изъят и будет находиться в камере вещественных доказательств вплоть до судебного решения, который и поставит точку в его дальнейшей судьбе.
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