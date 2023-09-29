Мигрант из Таджикистана пытался провести партию полотенец и был задержан таможней в РТ

Мигрант из Таджикистана пытался провести в РТ партию полотенец и был задержан таможней, сообщают в пресс-службе ведомства.

Как выяснилось, 52-летний житель Таджикистана прилетел в международный аэропорт Казани и выбрал зеленый коридор, тем самым заявив об отсутствии у него товаров, подлежащих обязательному декларированию. Но внимание таможенников привлекли два огромных мешка.

В результате досмотра сотрудники таможни обнаружили 75 полотенец – 50 банных и 25 лицевых. Их общий вес составил около 30 кг. Количество товара не позволило отнести его к товарам для личного пользования.

В отношении гражданина Туркменистана заведено административное дело, а товар размещен на хранение в специальное хранилище до судебного решения.