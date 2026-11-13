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Происшествия 13 ноября 2026 10:59

Мигрант из Центральной Азии готовил взрыв в торговом центре Ставрополя

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Сотрудники ФСБ предотвратили теракт в торговом центре в Ставрополе. Подозреваемым оказался гражданин одной из стран Центрально-Азиатского региона, передает ТАСС.

По данным правоохранителей, мужчина является членом запрещенной в России международной террористической организации. Он присягнул на верность ее главарю и в подтверждение своей клятвы намеревался подорвать самодельное взрывное устройство в одном из ставропольских ТЦ. Злоумышленник провел разведку местности, изучил время наибольшего скопления людей, подобрал место закладки СВУ, приобрел составные части, химические вещества и поражающие элементы, необходимые для его изготовления. После совершения теракта иностранец планировал уехать в Сирию.

Силовики задержали подозреваемого, во время обысков по месту его жительства обнаружены части СВУ, а также средства связи, содержащие инструкции от куратора. Возбуждено уголовное дело о покушении на террористический акт.

#теракт #подготовка теракта #терроризм
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