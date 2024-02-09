Миграционный прирост в Татарстане за неполный 2023 год превысил 7 тысяч человек

За 11 месяцев 2023 года миграционный прирост населения в Татарстане составил 7 497 человек, следует из общих итогов, подведенных Росстатом.

Как посчитали в федеральной службе госстатистики, за январь-ноябрь прошлого года в республику прибыли 79 647 человек, а уехали – 72 150.

При этом за аналогичный период 2022-го прирост населения в республику составил 9 142. По данным Росстата, в позапрошлом году в РТ прибыло 82 294 человека, а уехали – 73 152.

Отметим также, что по миграционному приросту населения Татарстан занимает 1 место среди регионов Приволжского федерального округа. Для сравнения: в Самарской области за 11 месяцев 2023-го прирост составил 3893 человека. Далее идут Кировская область (+602 человека), Республика Марий Эл (+573), Республика Мордовия (+273) и Нижегородская область (+216). Во всех остальных регионах ПФО фиксируют убыль миграционного населения.

Ранее Раис РТ Рустам Минниханов подчеркнул важность контроля ситуации в миграционной сфере.

«Татарстан исторически является общим домом для представителей многих народов. За последние десятилетия наблюдается постоянное увеличение нашей многонациональной семьи Татарстана как в крупных городах, так и во многих сельских поселениях. Это происходит в том числе за счет роста количества трудовых мигрантов, иностранцев, получивших российские паспорта, а также иностранных студентов», – сказал Раис РТ.