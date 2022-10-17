Миграционные процессы в Поволжье обсудят на конференции Ассамблеи народов РФ в Перми

Международная конференция «Миграционные процессы в новых геополитических условиях: подходы, задачи, эффективные практики» пройдет 6-8 декабря в городе Перми. Организаторами выступают Ассамблея народов России и Администрация Губернатора Пермского края при поддержке Совета при Президенте РФ по межнациональным отношениям и Федерального агентства по делам национальностей. Об этом сообщает пресс-служба организаторов.

«Цель конференции: обсуждение и поиск решений актуальных задач миграционной политики, выработка эффективных механизмов социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, направленных на формирование межэтнического взаимодействия», - говорится в сообщении.

Основные направления работы конференции: способы выявления рисков и снижения социальной напряженности в миграционной среде, роль национально-культурных автономий и общественных организаций в адаптации и интеграции мигрантов. Участники конференции также планируют обсудить региональные аспекты решения миграционных проблем и лучшие практики в сфере социокультурной адаптации и интеграции мигрантов.