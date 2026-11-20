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Шведская миграционная служба намерена отказывать в выдаче виз российским спортсменам, планирующим участвовать в соревнованиях на территории страны. Об этом говорится в заявлении на сайте организации.

Согласно сообщению, служба основывает свою оценку на действующем законодательстве.

«В отношении шенгенских виз действует Визовый кодекс Европейского союза. Существуют положения, согласно которым в выдаче шенгенской визы может быть отказано, если лицо считается представляющим угрозу международным отношениям страны», — говорится в заявлении.

«Эти положения означают, что шведская миграционная служба не будет выдавать визы российским спортсменам и официальным лицам. Ранее мы также строго применяли специальные правила и ограничения ЕС в отношении виз для российских граждан», — приводит слова главы миграционной службы Оскара Экблада сайт организации.

Напомним, что ранее Норвегия и Финляндия закрыли въезд для российских спортсменов. Швеция также готовит ограничения. В 2027 году в шведском Фалуне планируется провести чемпионат мира по лыжным гонкам.