«Мигель абзый делает большую работу»: спецпосланник ООН заявил в Казани, что в России нет исламофобии

О близости многополярного мира и месте в нем исламских стран и России говорили сегодня в «Казань Экспо» на пленарном заседании XVI Всероссийского форума татарских религиозных деятелей с участием Раиса Татарстана и заместителя Генсека ООН. Последний сделал в своем выступлении несколько неожиданных заявлений. Подробнее - в репортаже «Татар-информа».





«Исламофобия - от невежества. Люди не знают ислама как такового»

Уже довольно давно именно Всероссийский форум татарских религиозных деятелей становится местом очной встречи российских мусульманских духовных объединений. Этот год не стал исключением - здесь собрались имамы и муфтии со всей России от Камчатки до Черного моря, всего более тысячи участников (почти сто из них, к слову, были женщины) из 78 регионов.

Впрочем, одна особенность на этот раз была, и, кажется, она стала неожиданностью даже для организаторов - Всемирного конгресса татар. Дело в том, что накануне Раис Татарстана Рустам Минниханов предложил посетить сегодняшний форум заместителю генерального секретаря ООН Мигелю Анхелю Моратиносу. Последний согласился и даже выступил сегодня перед мусульманскими деятелями, сделав несколько неожиданных заявлений.

«Даст Бог, единство», - ответил (именно в будущем времени, – прим. Т-и) верховный муфтий, председатель ЦДУМ РФ Талгат Таджуддин на вопрос «Что вам нравится в этом форуме?» от корреспондента «Татар-информа», когда перед сценой все участники панельной дискуссии ожидали прибытия Раиса с гостем из ООН.

Уже из одного участия Моратиноса (а он, ко всему, спецпосланник генсека ООН по вопросам борьбы с исламофобией) можно было предположить, что исламофобия станет одной из важных тем форума.

«К сожалению, это (проявления исламофобии, - прим. Т-и) происходит из-за невежества. Люди не знают ислама как такового. У российских мусульман богатый опыт добрососедства, и мы всегда в мире и согласии проводили все наши мероприятия и праздники», - сказал «Татар-информу» председатель ДУМ Московской области Рушан Аббясов.

«На каком основании город, который не находится в исламском государстве, достигает такого высокого положения?»

После традиционного объявления регионов-участников форума, а также самого пожилого и самого юного имамов, прибывших в Казань, модератор встречи, заместитель Премьер-министра республики и председатель национального совета «Милли Шура» Василь Шайхразиев открыл заседание.

Вместе с Миннихановым и Моратиносом за одним столом сидели и.о. председателя Госсовета РТ Марат Ахметов и главы основных духовных управлений мусульман России: председатель ДУМ РФ Равиль Гайнутдин, председатель ДУМ РТ Камиль Самигуллин, председатель мусульманского объединения в Белоруссии муфтий Абу-Бакир Шабанович, Талгат Таджуддин, председатель ДУМ Азиатской части РФ Нафигулла Аширов и глава Духовного собрания мусульман России Альбир Крганов.

Перед началом форума все делегаты получили в подарок от ДУМ РТ Казанский рукописный Коран.

«Вы - первые люди, кто берет в руки этот мусхаф. Этот проект - одно из последних научно-религиозных достижений современной российской уммы», - сообщил в своем выступлении Камиль Самигуллин.

«Сегодня мы находимся в гостях у культурной столицы исламского мира с населением два миллиарда человек. За счет чего, на каком основании один город, который не находится в исламском государстве, достигает такого высокого положения?», - задался вопросом выступавший следом Равиль Гайнутдин, объяснив, что в первую очередь это связано с образованностью татар.

«Мир будет многополярен, не будет гегемонии одного»

«Накануне в Казани обсуждали мировую политику и пути достижения лучшего мира, были приняты важные соглашения, которые невероятно важны для будущего. Но сегодня мы будем говорить о чем-то более важном - о представителях духовенства», - сообщил делегатам форума Мигель Анхель Моратинос.

Выступление спецпосланника генсека ООН действительно касалось темы исламофобии и борьбы с ней. По словам Моратиноса, он не сможет выполнить свою задачу без поддержки и рекомендаций российской уммы.

«Скажу очевидное: в Российской Федерации нет исламофобии. Здесь разные культуры и религии научились жить в мире», - заявил он.

По убеждению гостя из ООН, в Европе и в целом в западном мире тема ислама игнорируется, как игнорируется и прошлое, связанное с этой религией. Ислам там не понимают, убежден он. В X-XI веке ислам процветал, и сегодня исламскую цивилизацию считают «одной из ушедших».

Мигель Анхель Моратинос: «В западном мире тема ислама игнорируется, как игнорируется и прошлое, связанное с этой религией»

«Но это неправда - цивилизации не умирают. Они продолжают цвести, меняя свою форму. <…> А мир будет многополярен, не будет гегемонии одного», - заявил Моратинос.

В заключение он вновь поздравил Раиса Татарстана с тем, что столица республики в этом году удостоилась статуса культурной столицы исламского мира.

«Казань - это зеркало ислама в России», - заключил Моратинос.

«Наши мысли могут совпадать не во всем, но мы не должны быть врагами»

«Вчера у нас была встреча. Показать ислам всему миру правильно, показать его разным - эту большую работу ведет Мигель абзый», - начал свое выступление Раис Татарстана.

«Вы делаете большую работу для нашего народа, - сказал он, обращаясь уже к делегатам форума. - Когда идет глобализация, нам нужно на кого-то опираться. Самую эффективную работу проводят наши мечети и имамы. Большую работу ведет наш конгресс [татар]», - отметил Рустам Минниханов.

Рустам Минниханов: «Нам нужно такое место, чтобы мы могли собраться и поспорить.»

Одним из последних прозвучал доклад председателя ДУМ Азиатской части России Нафигуллы Аширова. «Мы бываем несогласны, но эти споры не должны опускаться до вражды. И сахабы тоже спорили между собой», - напомнил он. Такой точкой диалога и становятся поля форума ВКТ. Сегодня здесь работает пять дискуссионных площадок, где представители религии будут обсуждать как халяль-индустрию, так и вопросы семьи.

«Правильно сказал [Нафигулла Аширов], нам нужно такое место, чтобы мы могли собраться и поспорить. Наши мысли не во всем могут совпадать, но мы не должны быть друг другу врагами, мы должны быть выше этого. Таким местом стала наша Казань, а завтра мы зовем вас в Болгар», - сказал Раис, имея в виду ежегодный меджлис «Изге Болгар җыены», и перешел к вручению наград.

Фотографии: Салават Камалетдинов / «Татар-информ»