МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками

Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, приближающуюся к Государственной границе РФ, сообщили в Минобороны.

Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.

Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.

При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы Российской Федерации.