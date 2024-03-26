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МиГ-31 не допустил нарушения границы РФ двумя американскими бомбардировщиками
Сегодня российские средства контроля воздушного пространства обнаружили над акваторией Баренцева моря воздушную цель, приближающуюся к Государственной границе РФ, сообщили в Минобороны.
Для опознавания воздушной цели и недопущения нарушения Государственной границы Российской Федерации в воздух был поднят истребитель МиГ-31 из состава дежурных по противовоздушной обороне сил.
Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как пару стратегических бомбардировщиков В-1В ВВС США.
При приближении российского истребителя американские стратегические бомбардировщики скорректировали курс своего полета с удалением и последующим разворотом от Государственной границы Российской Федерации.
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