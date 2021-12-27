Мифы разбиваются о статистику: в Общественной палате РТ прошла встреча с антиваксерами

Нешуточные страсти разгорелись за круглым столом в Общественной палате РТ на тему необходимости вакцинации от коронавируса и соблюдения ограничительных мер. О том, удалось ли антиваксерам и их оппонентам найти общий язык, – в репортаже ИА «Татар-информ».

Жаркие споры развернулись сегодня в Общественной палате Татарстана, где прошел круглый стол с участием антиваксеров

Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Жаркие споры развернулись сегодня в Общественной палате Татарстана, где прошел круглый стол с участием антиваксеров. Среди противников прививки от Covid-19 и введения антиковидных мер были врачи, педагоги, юристы и журналисты. На мероприятии обсудили эпидемиологическую ситуацию в стране и в мире, вопросы вакцинации и введение QR-кодов, а также отстранение от работы непривитых граждан.

«Мы как Общественная палата должны слышать разные точки зрения на самые разные вопросы. Это площадка для дискуссий. Мы эту площадку предоставили, от острых вопросов не скрываемся. Это уже не первая встреча. Абсолютно свободный состав, мы не курируем темы. Мы открыты для всех, пригласили специалистов от Роспотребнадзора, от Минюста», – отметил председатель Комиссии Общественной палаты РТ по общественному контролю Артур Мустаев.

Артур Мустаев: «Мы как Общественная палата должны слышать разные точки зрения на самые разные вопросы. Это площадка для дискуссий» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Существует ли пандемия?

Однако конструктивный диалог не задался с самого начала. Противники вакцинации демонстративно сидели без масок, игнорируя требования антиковидных мер, в то время как все члены Общественной палаты и приглашенные специалисты были в средствах индивидуальной защиты.

Первой с докладом выступила врач-рентгенолог Лилия Умарова. Она обвинила власти в подмене понятий, якобы за случаи заражения Covid-19 выдают больных обычным гриппом. Спикер назвала Всемирную организацию здравоохранения частной «фашистской» компанией, а эпидемию коронавируса – искусственно раздутой.

Лилия Умарова обвинила власти в подмене понятий, якобы за случаи заражения Covid-19 выдают больных обычным гриппом Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Пандемии нет. Вирус есть, но не такой страшный. Все происходящее – глобальная мировая фальсификация», – заявила спикер.

В ответ на эти слова представитель Роспотребнадзора РТ – начальник отдела документационного обеспечения Миляуша Замалиева привела неутешительную статистику.

«С нарастающим итогом, с момента регистрации новой коронавирусной инфекции в Республике Татарстан, первый случай которой был зарегистрирован 15 марта 2020 года, на сегодняшний день зарегистрировано 42 360 больных», – отметила спикер.

Она подчеркнула, что статистика включает в себя только случаи заражения коронавирусной инфекцией, подтвержденные лабораторными исследованиями.

Миляуша Замалиева привела неутешительную статистику Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«Все должны обеспечивать безопасность друг друга»

Дискуссия с каждой минутой разгоралась с новой силой. Противники вакцинации перебивали своих оппонентов, повышали голос и откровенно смеялись в ответ на аргументы, которые противоречили их собственной точке зрения.

В частности, антиваксеры ставили под сомнение действенность и безопасность вакцины «Спутник V», необходимость вакцинации беременных и возможность прививки для подростков, введение QR-кодов, а также отстранение от работы непривитых сотрудников.

Высказывая свое отношение к антиковидным мерам, они, казалось, не слышали аргументы «против», а все ссылки на документы ВОЗ или Минздрава РФ и вовсе пропускали мимо ушей, называя их очередной «фальсификацией».

Противники вакцинации демонстративно сидели без масок, игнорируя требования антиковидных мер Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

«На протяжении многих десятилетий никто не занимался формированием научного мнения у людей. В словах участников круглого стола на самом деле много здравого. Они говорят много правильных вещей, но они смешивают правду с неправдой», – выразил свое мнение о прошедшем круглом столе директор Института исследований проблем психического здоровья, председатель Комиссии Общественной палаты РТ по здравоохранению и экологии Владимир Менделевич.

Противники вакцинации особенно подчеркивали, что они выступают за гражданское общество и доносят мнение большинства граждан. Однако Менделевич отметил, что его практика доказывает обратное. По его словам, в Общественную палату РТ обращается много людей, встревоженных тем, что далеко не все соблюдают ограничительные меры.

«Люди осознанно выбрали путь ограничения своей жизни, потому что они не хотят заразиться, не хотят заразить своих детей, не хотят создавать сложности для окружающих, не хотят заболеть и умереть. Они носят маски, соблюдают социальную дистанцию и все ограничительные меры. И они задаются логичным вопросом: если я оберегаю окружающих, почему они не оберегают меня? Раз есть такая глобальная и не вымышленная опасность, значит, все должны обеспечивать безопасность друг друга», – поделился спикер.

Владимир Менделевич: «Наши оппоненты хотели бы донести свою точку зрения до власть имущих, и мы это сделаем» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Менделевич подчеркнул, что хоть конструктивного диалога между оппонентами не получилось, главная цель сегодняшнего круглого стола все же была достигнута.

«Наши оппоненты хотели бы донести свою точку зрения до власть имущих, и мы это сделаем», – заключил спикер.

Переубеждать антиваксеров – пустая трата времени

Главный эпидемиолог Министерства здравоохранения Татарстана Дмитрий Лопушов также прокомментировал ИА «Татар-информ» свою позицию по этому поводу.

«Лица, которые противодействуют вакцинопрофилактике, были, есть и будут всегда. Они вносят свой отрицательный вклад в дело избавления от новой коронавирусной инфекции, при этом прикрываются не подтвержденными никем фактами и ссылками на лжепрофессоров», – высказался спикер.

Дмитрий Лопушов считает, что антиваксеры пытаются таким образом привлечь к себе внимание, занимаются «дешевым популизмом» Фото: © Рамиль Галаи / ИА «Татар-информ»

Он добавил, что в противовес антиваксерам Минздрав республики проводит активную разъяснительную работу с населением, открыто рассказывая об имеющихся на сегодняшний день научных фактах о вакцинации.

«Антиваксеров не становится больше, но и меньше не становится. Есть определенная группа людей, которые хотят вызвать к себе интерес. Их не волнует, по какой тематике они будут выступать. Вакцинация сейчас на пике популярности, поэтому они ставят себя в противовес и привлекают общественное внимание», – считает Лопушов.

По его мнению, антиваксеры пытаются таким образом привлечь к себе внимание, занимаются «дешевым популизмом». При этом они не могут представить в подтверждение своих слов ни одного научного факта, а все аргументы, с которыми они не согласны, просто игнорируют.

Лопушов подчеркнул, что пытаться переубедить антиваксеров – это пустая трата времени. Гораздо важнее не позволить им ввести в заблуждение других людей.