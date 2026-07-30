Мифы о вреде орехов развеял диетолог

Диетолог Роман Пристанский разоблачил мифы о вреде употребления в пищу орехов. По его словам, утверждение о негативном влиянии этих плодов на уровень холестерина не соответствует действительности. Пристанский в беседе с «Радио 1» заявил, что количество так называемого «вредного» холестерина по большей части связано с низкобелковыми диетами, а не с потреблением жиров.

«Белок – это единственное вещество, которое связывает холестерин и отправляет его на переработку», – сказал диетолог.

Пристанский заявил, что существуют протоколы лечения, в рамках которых для снижения уровня холестерина увеличивают потребление орехов. Эксперт также отметил, что употребление орехов благоприятно влияет на мозг.

«Липиды, содержащиеся в орехах, являются базовым структурным материалом для производства всех гормонов. Особенно в грецком орехе очень большое количество полифенолов и разнообразных ферментов, которые благотворно влияют на расширение капиллярной сетки в мозгу, то есть доставку питательных веществ в мозг», – рассказал Пристанский.

Тем не менее диетолог предостерегает от употребления орехов людей, страдающих аллергией. Кроме того, надлежит аккуратно вводить орехи в рацион детей.