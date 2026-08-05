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На главную ТИ-Спорт 5 августа 2026 18:30

Мифтахов получит 90 миллионов за два года в «Шанхайских Драконах»

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Мифтахов получит 90 миллионов за два года в «Шанхайских Драконах»
Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

«Шанхайские Драконы» подписали двухлетний контракт с вратарем Амиром Мифтаховым. Воспитанник казанского «Ак Барса» заработает в китайском клубе 45 миллионов рублей за сезон — итого 90 миллионов за два года, сообщает «Чемпионат».

Напомним, сегодня «Ак Барс» обменял права на 26-летнего голкипера в «Шанхай». Прошлый сезон он провел в Северной Америке — в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз».

В регулярном чемпионате АХЛ за «Чикаго Вулвз» вратарь сыграл 28 матчей с показателем отраженных бросков 88,8%. В Кубке Колдера добавил к этому ещё четыре игры — и уже 92,6% сэйвов. Всего за 32 матча прошедшего сезона Мифтахов одержал 14 побед.

#Амир мифтахов #ХК Шанхайские Драконы
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