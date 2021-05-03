news_header_top_970_100
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
В Татарстане за сутки выявлено 39 новых случаев коронавируса
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Казанский марафон собрал 14 тыс. участников из 29 стран
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Свияжск принял первый круизный теплоход и более 4 тыс. туристов из России и Татарстана
Ру Тат
news_header_bot_970_100
3 мая 2021  19:02
Cергей Гаврилов

Мифтахов о переходе в «Тампу»: Я в восторге от подписания контракта

news_top_970_100

Новичок клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», воспитанник казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал Metaratings.ru подписание трехлетнего контракта с американским хоккейным клубом.

«Для меня большая честь стать игроком „Тампы“. В восторге от подписания контракта, ждал этого с нетерпением», — рассказал хоккеист и поблагодарил руководство и тренеров нового клуба за их доверие. 

Также он поблагодарил свою семью, друзей и тренеров. К слову, Амир Мифтахов приехал в США вместе с отцом. 

Голкипер рассказал, что пока не общался с будущим одноклубником, российским голкипером Андреем Василевский. 

«Нет, он мне не звонил, но было бы очень приятно его услышать», — сказал молодой хоккеист.

21-летний вратарь в прошлом сезоне провел семь матчей в КХЛ за «Ак Барс», в которых одержал пять побед.

news_right_column_240_400_1
news_right_column_240_400_2
news_bot_970_100
Главное