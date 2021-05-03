Мифтахов о переходе в «Тампу»: Я в восторге от подписания контракта

Новичок клуба НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг», воспитанник казанского «Ак Барса» Амир Мифтахов прокомментировал Metaratings.ru подписание трехлетнего контракта с американским хоккейным клубом.

«Для меня большая честь стать игроком „Тампы“. В восторге от подписания контракта, ждал этого с нетерпением», — рассказал хоккеист и поблагодарил руководство и тренеров нового клуба за их доверие.

Также он поблагодарил свою семью, друзей и тренеров. К слову, Амир Мифтахов приехал в США вместе с отцом.

Голкипер рассказал, что пока не общался с будущим одноклубником, российским голкипером Андреем Василевский.

«Нет, он мне не звонил, но было бы очень приятно его услышать», — сказал молодой хоккеист.

21-летний вратарь в прошлом сезоне провел семь матчей в КХЛ за «Ак Барс», в которых одержал пять побед.