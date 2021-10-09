Казанский голкипер будет выступать за фарм-клуб «Тампы»

Казанский голкипер не пробился в НХЛ. Клуб НХЛ «Тампа-Бэй Лайтниг» отправил вратаря Амира Мифтахова, подписавшего контракт новичка с «молниями» в мае, в хоккейную лигу Восточного побережья (ECHL), информирует клубная пресс-служба.

Нынешней весной 21-летний воспитанник казанского «Ак Барса» решил попробовать свои силы за океаном. За казанский клуб в КХЛ Мифтахов дебютировал в сезоне 2019/2020 в матче против «Сочи». Всего на счету голкипера в КХЛ девять матчей.

С «Тампой» Мифтахов подписал трёхлетний контракт. «Молнии» выбрали Амира на драфте НХЛ-2020 под общим 186-м номером. Практически все специалисты советовали Мифтахову еще поиграть в родном клубе, чтобы набраться опыта, но он все равно отправился покорять Америку.

Теперь Мифтахов будет выступать за фарм-клуб «Тампы» «Орландо Солар Бэрс». Обычная практика для молодого игрока за океаном. В основном составе «молний» два голкипера, и если кто-то из них получит травму, то Амира наверняка вызовут в «Тампу», и он получит свой шанс сыграть в сильнейшей лиге мира.