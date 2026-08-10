Мифтахов: «Был миллион пропущенных, а потом сообщение от тренера»

Фото: ak-bars.ru

Вратарь Амир Мифтахов прокомментировал свой переход из «Ак Барса» в китайский клуб «Шанхайские Драконы». Права на 26-летнего голкипера были обменяны казанским клубом, а прошлый сезон воспитанник «Ак Барса» провел в фарм-клубе «Каролины Харрикейнз».

Мифтахов признался, что уже предполагал такой исход, когда поступило предложение. Вопрос был лишь в сроках переговоров. Сам трансфер стал для него приятной неожиданностью.

«Неожиданно было, когда мне позвонили, а я не слышал звонков. Был миллион пропущенных, сообщение от тренера: "Добро пожаловать в команду". Я обрадовался, так как знаю новые задачи клуба. Плюс здесь играют мои друзья. Многих ребят знаю – с кем-то пересекался в Северной Америке, с кем-то играл в Казани. Очень рад всех видеть. Теперь я здесь», – цитирует Мифтахова пресс-служба «Шанхайских Драконов».

Голкипер отметил, что игра за другой клуб стала для него новым опытом, несмотря на воспитание в «Ак Барсе». Он настроен побеждать в каждом матче и делать всё для успеха своей новой команды.

«Для меня это нечто новое. Я воспитанник "Ак Барса". Поиграть в другом клубе – это новая возможность, такова наша спортивная жизнь. Я этому рад. Будем делать все для победы в каждом матче. Я вратарь, который любит побеждать, как это получается – неважно», – подчеркнул Мифтахов.