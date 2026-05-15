Общество 15 мая 2026 19:29

Миф о пользе алкоголя для гипертоников развеял психиатр-нарколог

Главный внештатный психиатр-нарколог Минздрава Московской области Виталий Холдин развеял миф о якобы полезных свойствах алкоголя, помогающих при гипертонии. По словам эксперта, несмотря на то, что алкоголь действительно снижает давление за счет временного расширения сосудов, однако в скором времени спиртное приводит к ухудшению здоровья.

«В дальнейшем сердцебиение становится учащённым, а сосуды резко сужаются. Кроме того, спиртное провоцирует задержку жидкости в организме, что увеличивает общий объём крови и создает дополнительную нагрузку на сердце», — приводит слова специалиста «Радио 1».

#гипертония #алкоголь #наркология
