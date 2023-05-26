Шагиахметов назвал главную движущую силу экономики Татарстана

В Казани сегодня прошла ярмарка для самозанятых «Я и есть Татарстан», на которой вице-премьер РТ – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов поздравил бизнес-сообщество с Днем российского предпринимательства. Он подчеркнул, что деятельность предпринимателей – это движущая сила развития экономики республики.

«День российского предпринимательства уже традиционно стал праздником, объединяющим предпринимателей и самозанятых Татарстана. Предпринимательская деятельность является движущей силой экономического развития республики, способствует созданию новых рабочих мест, повышению уровня жизни людей и росту конкурентоспособности республиканской продукции», – заметил он.

По его словам, несмотря на сложную экономическую ситуацию количество предпринимателей в Татарстане растёт. На сегодня в республике ведут деятельность порядка 170 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса и более 260 тыс. самозанятых граждан, где работает порядка 40% занятого населения республики.

«Бизнес в Татарстане поступательно развивается. Это, в первую очередь, заслуга самих предпринимателей – инициативных, целеустремленных и ответственных людей. Со стороны государственных органов в Татарстане также проводится последовательная работа по созданию благоприятных условий для развития предпринимательской инициативы. Реализуется комплекс федеральных и республиканских мер поддержки, совершенствуется законодательство, расширяется производственная инфраструктура», – подчеркнул заместитель Премьер-министра РТ.

Он также отметил, что предприниматели и самозанятые Татарстана всегда славились готовностью оказать помощь нуждающимся. Особенно ярко это проявилось с началом специальной военной операции.

«Хочу выразить всем искреннюю признательность – вы делаете большое и очень важное дело. Сегодня мир стоит на пороге глобальных изменений. На этот вызов мы можем ответить только совместными усилиями. Выражаю уверенность, что совместная работа представителей предпринимательского сообщества и государственной власти и в дальнейшем будет способствовать повышению конкурентоспособности Татарстана и придаст дополнительный импульс развитию экономики республики», – резюмировал министр.

Отметим, что в рамках празднования Дня российского предпринимателя у театра Камала будут работать ведущие, диджеи и заслуженные артисты Татарстана. Они проведут конкурсы, лотереи, викторины для жителей и гостей столицы республики. В ходе грандиозного празднования на сцене состояться выступления творческих коллективов и музыкантов.

Ярмарка самозанятых прошла благодаря реализации рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство».

Напомним, нацпроекты в России реализуются с 2019 года по поручению Президента Владимира Путина.