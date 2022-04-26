Мидхат Шагиахметов оценил работу Зеленодольского судозавода в условиях санкций

Сегодня министр экономики Республики Татарстан Мидхат Шагиахметов посетил Зеленодольский судостроительный завод имени Горького, где оценил работу предприятия в условиях западных санкций.

«У нас есть задача, поставленная Президентом Татарстана – оказать максимальное содействие нашим системообразующим предприятиям по всем возникающим у них вопросам», – заявил министр в ходе общения с руководством предприятия.

Шагиахметов осмотрел производство базовых деталей для строительства судов. Директор завода Александр Филиппов заверил министра, что дефицита металла на производстве нет. «Металл мы закупили в прошлом году на все активные заказы», – сообщил Филиппов.

После этого, Шагиахметов посетил сборочные цеха и осмотрел уже готовые судна. «Люди все на рабочих местах и загружены работой», – отметил министр.

Сегодня на предприятии ведется строительство восьми малых ракетных кораблей, пограничного сторожевого корабля, трех патрульных и двух кабельных судов, трех катеров, прогулочно-экскурсионного судна, семи буксиров, одного спасательного и двух пассажирских судов.

Кроме того, завод активно продолжает прорабатывать вопросы по импортозамещению с российскими промышленными предприятиями и конструкторскими бюро. На сегодняшний день специалисты предприятия завершают работу по вопросу полного замещения материалов и комплектующих, используемых при строительстве гражданских судов и военных кораблей, на отечественные.

«Зеленодольский завод имени А. М. Горького» – одно из крупнейших судостроительных предприятий России. Предприятие принадлежит АО «Судостроительная корпорация “Ак Барс”», созданному по инициативе АО «Холдинговая компания “Ак Барс”». Завод в настоящее время находится под санкциями Евросоюза, США и Японии.