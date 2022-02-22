Мидхат Шагиахметов об итогах Лаишевского района: «Просьба — темпы не сбавлять!»

Заместитель Премьер-министра Татарстана — министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов на итоговой отчетной сессии Совета Лаишевского района поручил главе муниципалитета Ильдусу Зарипову не сбавлять темпы в части успешного социально-экономического развития муниципального образования.

«Успешное социально-экономическое развитие Татарстана зависит от того, как развивается каждый наш муниципалитет. И Президент республики уделяет ежедневное внимание состоянию дел на местах. Развитие Лаишевского муниципального района находится в центре нашего внимания. Ильдус Фатихович подробно рассказал, что основную долю в экономике составляет промышленность — 22%, сельское хозяйство — порядка 16%, активно развивается строительство. По итогам 2021 года Лаишевский муниципальный район занял первое место — благодаря команде главы, жителям и предприятиям, которые работают на территории района», — подчеркнул министр экономики.

Мидхат Шагиахметов отметил, что позитивные показатели наблюдаются в части малого и среднего предпринимательства. «Показатели неплохие у вас — пятое место! — сказал глава экономического ведомства. — Однако их подтянуть можно, резервы у вас есть, потенциал хороший».

Что касается развития промышленных парков, то необходимо принять все меры по обеспечению загруженности этих площадок не менее чем на 70%. Такую задачу, по словам Шагиахметова, поставил Президент Татарстана Рустам Минниханов.

«2022 год должен стать качественным годом для Лаишевского района. Где нет заполняемости, максимально стараться дотянуть к 70%», — заметил спикер.