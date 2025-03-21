Мидхат Шагиахметов: «НКНХ отработал 2024 год достойно, все показатели превышают 2023 год»

Фото: пресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Заместитель Премьер-министра Татарстана – министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов заявил, что «Нижнекамскнефтехим» отработал 2024 год достойно, все показатели 2024 года превышают 2023 год». «И главное, ННКХ не останавливал реализацию инвестиционных проектов», – сказал он во время визита на предприятие.

Фото: ресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

Вице-премьер подчеркнул, что новые проекты НКНХ дают толчок для дальнейшего развития компании и сопутствующих производств. «Нам очень приятно видеть первую продукцию, полученную на олефиновом комплексе ЭП-600, предприятие уже выпускает этилен и пропилен, в ближайшее время мы получим и другие продукты, которые будет выпускать эта установка, – отметил Шагиахметов. – Одно только увеличение производства этилена в два раза о многом говорит».

От имени руководства Татарстана вице-премьер поблагодарил СИБУР за вклад в развитие республиканской промышленности.

Фото: ресс-служба «Нижнекамскнефтехима»

«Компания не только реализует свои проекты, но и многое делает для развития социальной инфраструктуры Нижнекамска, за это мы тоже очень благодарны, – добавил Шагиахметов. – СИБУР – стратегический партнер Татарстана. По объему валового регионального продукта, вкладу компании в людей, которые работают на «Нижнекамскнефтехиме» и «Казаньоргсинтезе», значение СИБУРа для Татарстана трудно переоценить».

Сырьем для ЭП-600 является прямогонный бензин, производимый предприятиями нефтеперерабатывающей отрасли Татарстана («ТАИФ-НК» и «ТАНЕКО»). Ежегодный объем его потребления превысит 1,8 млн тонн. Производственные мощности ЭП-600 позволяют получать более 600 тыс. тонн этилена, свыше 270 тыс. тонн пропилена, 245 тыс. тонн бензола и 88 тыс. тонн бутадиена.