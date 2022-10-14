Мидхат Шагиахметов: «Малому и среднему бизнесу пролонгируют сроки погашения займов»

В Татарстане представителям малого и среднего бизнеса, подпадающим под мобилизацию, решено пролонгировать сроки погашения займов и микрозаймов, которые были выданы им по республиканским программам, сообщил министр экономики РТ Мидхат Шагиахметов.

Он отметил, что к этой категории относятся и самозанятые, и индивидуальные предприниматели, и юрлица, где директор-учредитель в одном лице. Никаких штрафов и неустоек за нарушения срока возврата займов им начисляться также не будет, пообещал министр. Кроме того, вводится мораторий на штрафы за несвоевременное предоставление отчетности.

Шагиахметов пообещал, что его подчиненные будут в индивидуальном порядке отрабатывать все меры поддержки, чтобы бизнес продолжил работать, предприятия развивались. Ресурсы и возможности для этого в республике есть. Подробнее читайте в материале «Татар-информа».