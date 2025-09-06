news_header_top
Экономика 6 сентября 2025 11:42

Мидхат Шагиахметов и Алексей Гузнов на ВЭФ обсудили развитие исламского финансирования

Фото: Телеграм-канал Министерства экономики РТ

На Восточном экономическом форуме прошла рабочая встреча заместителя Премьер-министра Татарстана – министра экономики республики Мидхата Шагиахметова со статс-секретарем – заместителем председателя Банка России Алексеем Гузновым. Об этом сообщили в Телеграм-канале Министерства экономики РТ.

Основное внимание стороны уделили практическому внедрению поправок в Федеральный закон № 417-ФЗ «О партнерском финансировании». Обсуждались перспективы дальнейшего совершенствования нормативно-правовой базы, а также выработка стандартов для сделок и операций в этой сфере.

Отдельной темой встречи стала подготовка к заседанию Совета Ассоциации банков России, намеченному на 24 сентября.

