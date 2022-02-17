Шагиахметов назвал три направления развития поддержки предпринимательства РТ

Субсидирование недополученных доходов, логистических затрат и развитие бизнес-навыков у школьников – это три основных направления поддержки предпринимательства в Татарстане на 2022 год. Об этом на итоговой коллегии Минэкономики РТ рассказал глава ведомства Мидхат Шагиахметов.

Министр рассказал, что республиканская программа по субсидированию недополученных доходов по льготным кредитам для субъектов МСП направлена на развитие инвестиционной деятельности. Второе направление — разработка программы мероприятий, направленных на формирование предпринимательских навыков у детей 5-7 классов, — затронет не только крупные города, но и сельские школы, малые города республики. По предварительным расчетам, она позволит обучить предпринимательству более 12 тыс. школьников.

Третьей мерой поддержки министр назвал республиканскую программу по субсидированию логистических затрат субъектов МСП, реализующих продукцию через маркетплейсы и на экспорт.