МИД заявил протест Австралии из-за ситуации с участком под комплекс посольства России

МИД России сегодня вызвал после Австралии Грейма Михана и заявил ему решительный протест из-за ситуации с участком под новый комплекс российского посольства. Напомним, Канберра расторгла договор на аренду земли, на которой сооружается здание.

«Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Андрей Руденко вызвал посла Австралии в России Грейма Михана и заявил решительный протест в связи с решением Правительства Австралии о расторжении договора аренды на земельный участок, где сооружается новый комплекс российского посольства в Канберре», — говорится на сайте министерства.

В МИД подчеркнули, что данный шаг Австралии рассматривается как откровенно недружественный. Решение, принятое Канберрой, негативно скажется на отношениях государств, которые уже «оказались на низшей точке за всю историю».

«Российская сторона намерена задействовать все необходимые механизмы для защиты своих интересов, включая возможные ответные меры», — подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.