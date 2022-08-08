МИД заявил о растущей опасности из-за ударов по атомной станции в Запорожье

Украинские солдаты продолжают целенаправленный обстрел Запорожской АЭС, используя все более «разрушительные системы вооружений», заявил МИД РФ. Это грозит миру атомной катастрофой, лишь благодаря сотрудникам станции и российским военным «не случилось большой беды», подчеркнула официальный представитель дипведомства Мария Захарова.

«Нельзя игнорировать очевидное: с каждым днем ситуация становится все более опасной. (…). Наводя артиллерию на действующие реакторы и хранилище отработавшего ядерного топлива, украинцы тем самым целятся и в себя», – подчеркнула она.

Захарова напомнила, что действия ВСУ осудили в ООН и добавила, что руководитель МАГАТЭ заявил о готовности посетить Запорожскую АЭС.

Эксперты считают, что удары по АЭС ВСУ наносят для того, чтобы замедлить ход спецоперации. Об этом, в частности, заявлял в своем телеграм-канале известный российский политтехнолог Марат Баширов.