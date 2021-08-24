МИД заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

Если Украина откажется от транзита газа из России, то Москва обойдется и без него. Однако такие разговоры пока не ведутся, уточнил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — цитирует его РИА Новости.

Биричесвский также отметил, что сомневается в том, что Украина пойдет на такой шаг.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова поставлять газ через Украину и после 2024 года, однако объемы и сроки будут зависеть от потребностей ЕС.