news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
24 августа 2021  10:04

МИД заявил, что Россия может обойтись без транзита газа через Украину

news_top_970_100

Если Украина откажется от транзита газа из России, то Москва обойдется и без него. Однако такие разговоры пока не ведутся, уточнил директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.

«Мы сможем выполнять все обязательства по поставкам газа в Европу, но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину», — цитирует его РИА Новости.

Биричесвский также отметил, что сомневается в том, что Украина пойдет на такой шаг.

Ранее Президент России Владимир Путин подчеркнул, что Москва готова поставлять газ через Украину и после 2024 года, однако объемы и сроки будут зависеть от потребностей ЕС.

#мид россии #транзит газа
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное