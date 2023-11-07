МИД заявил, что Франция сорвала участие России в сессии Генконференции ЮНЕСКО в Париже

Фото: телеграм-канал МИД РФ

Франция не выдала визы представителям российской делегации и таким образом сорвала участие РФ в 42-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО в Париже. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Она отметила, что из-за подобного действия французских властей заместитель главы делегации, директор Департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов и сотрудник Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, отвечающий за вопросы коммуникации и информации, не смогли принять участие в заседаниях. Ответственный секретарь комиссии Татьяна Довгаленко не смогла присутствовать на встрече Национальных комиссий стран – членов ЮНЕСКО накануне открытия Генконференции.

«Эти эпизоды – примеры из череды аналогичных вопиющих случаев. За последние месяцы целый ряд российских представителей без объяснения причин не был допущен к участию в международных мероприятиях на площадке организации в Париже», – говорится в заявлении Захаровой, опубликованном на сайте МИД.