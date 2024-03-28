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МИД заявил, что деятельность НАТО в Восточной Европе заточена на конфликт с Россией
Деятельность Североатлантического альянса в Восточной Европе и Черноморском регионе направлена на подготовку к вероятному конфликту с Россией. Об этом РИА Новости заявили в российском МИД.
Во внешнеполитическом ведомстве указали на усиление военного потенциала блока НАТО в Румынии, Польше и Прибалтике и подчеркнули, что такая активность провокационна и обостряет военную напряженность по периметру российских границ, создает дополнительные угрозы безопасности страны.
«Все это заточено на подготовку союзников по блоку к потенциальному столкновению с нашей страной», — заявили в МИД.
В качестве примера милитаризации Восточной Европы и Черноморского региона министерство привело расширение румынской авиабазы «Михаил Когэлничану» – власти Румынии ранее обещали вложить 2,5 млрд евро в ее модернизацию. На ее территории появится военный городок, где смогут разместить 10 тыс. военных с семьями. Телеканал TVR Info передавал, что модернизация авиабазы позволит превратить ее к 2040 году в крупнейший подобный объект альянса в Европе. Американские войска используют ее с 1999-го.
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