МИД запретил 227 американцам из-за русофобской деятельности взъезд в Россию

Министерство иностранных дел России запретило въезд в нашу страну 227 американцам, причастным к разработке, реализации и оправданию русофобского курса сегодняшней администрации США, а также непосредственно вовлеченных в антироссийские акции. Заявление опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.

«В контексте ответных мер на постоянно расширяющиеся санкции, вводимые в массовом порядке американскими властями против граждан России за „поддержку Кремля и специальной военной операции“ <...>» — сказано в сообщении.

В стоп-лист попали лица, занятые в структуре исполнительной власти, ведущие деятельность в деловом сообществе, медийной сфере и академических кругах. В МИД заявили, что все они регулярно «отмечаются» враждебными выпадами или распространением измышлений и откровенной клеветы о внешней и внутренней политике РФ.

Также в перечень попали некоторые американские НКО гуманитарного профиля, которые использовали посольство США в Москве для рекрутирования «агентуры влияния».

«Расширение российского „стоп-листа“ имеет целью, помимо прочего, закрепить у Вашингтона на рефлекторном уровне осознание простой истины, что любые агрессивные поползновения не остануться безнаказанными и получат решительный отпор», — заключили в министерстве.