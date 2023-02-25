МИД: Западу пора начать выстраивать нормальные отношения с РФ и другими центрами силы

Западу стоит оставить параноидальные попытки изолировать Россию и начать выстраивать с ней и другими центрами силы нормальные отношения. Об этом говорится в комментарии российского МИД, посвященном итогам первой встречи министров финансов и глав ЦБ G20 в Бангалоре (Индия).

«Сожалеем о том, что деятельность «двадцатки» продолжает дестабилизироваться коллективным Западом, использоваться им в антироссийском, сугубо конфронтационном ключе. Наши оппоненты, прежде всего в лице США, ЕС и «семерки», по-прежнему не сбавляют оборотов в параноидальных попытках изолировать Россию, переложить на нее свою вину за спровоцированные проблемы в области международной безопасности и мировой экономики«,- отмечается в сообщении.

В МИД заявили, что Запад вновь использовал шантаж и абсурдные трактовки, чтобы сорвать ряд коллективных решений двадцатки. В результате был выпущен не совместный труд, посвященный итогам встречи, а лишь заявление председателя. Действиями США и их союзников, сеющими вражду и ненависть, были разочарованы делегации многих стран.

«Призываем коллективный Запад как можно скорее отказаться от своего деструктивного курса, осознать объективные реалии многополярного мира, начать выстраивать нормальные отношения с новыми центрами силы на международной арене, такими как Россия, на принципах суверенного равенства государств», — говорится в заявлении.