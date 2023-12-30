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Политика 30 декабря 2023 08:40

МИД: Южный Кавказ для США возможный плацдарм для открытия «второго фронта» против России

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Для Вашингтона Южный Кавказ потенциальный плацдарм для того, чтобы открыть «второй фронт» против Москвы. Об этом РИА Новости свое мнение высказал замглавы МИД России Михаил Галузин.

«В Вашингтоне давно не скрывают, что рассматривают Южный Кавказ как плацдарм для открытия „второго фронта“ против России», — сказал представитель внешнеполитического ведомства.

Галузин подчеркнул, что такой ход в корне противоречит подлинным интересам народов региона.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова заявляла, что Армения «с подачи или подсказки Запада» показывает намерение кардинально переориентировать свою внешнюю политику. По ее мнению, действия Штатов и стран Евросоюза «подчинены цели вытеснения России с Южного Кавказа».

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