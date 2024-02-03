МИД Южной Кореи выразил протест послу России из-за слов Захаровой

Заместитель министра иностранных дел Республики Корея Чон Бен Вон выразил протест послу России в Сеуле Георгию Зиновьеву из-за недавних высказываний представителя МИД РФ Марии Захаровой. Об этом сообщает пресс-служба южнокорейского внешнеполитического ведомства.

«Заместитель министра Чон подчеркнул, что очень прискорбно, что Россия проигнорировала правду и безоговорочно защитила Северную Корею, одновременно критикуя высказывания лидера [Южной Кореи] в крайне грубой форме, и обратил внимание на то, что это только ухудшит корейско-российские отношения», — сказано в заявлении.

В южнокорейском МИДе также заметили, что российский посол внимательно выслушал позицию властей страны и пообещал немедленно сообщить о ней своему руководству.

В свою очередь посольство РФ в Сеуле в своем Telegram-канале заявило, что в ходе встречи «был подчеркнут неприемлемый характер распространенных в связи с высказываниями официального представителя российского внешнеполитического ведомства <…> в южнокорейских СМИ со ссылкой на МИД РК сообщений, в том числе касающихся специальной военной операции ВС России на Украине».

Ранее Мария Захарова прокомментировала высказывания Президента Республики Корея Юн Сок Ёля, который назвал КНДР единственной в мире страной, законодательно закрепившей возможность нанесения превентивного ядерного удара.

Дипломат назвала это высказывание тенденциозным, возложив ответственность за возрастание напряженности на США и их союзников, в том числе на Южную Корею и Японию. Кроме того, она обвинила южнокорейскую сторону в том, что она подтягивает в регион американское ядерное оружие.

Позднее южнокорейские СМИ распространили со ссылкой на Министерство иностранных дел страны заявление, критиковавшее использование термина «специальная военная операция». В МИД РК увидели в этом обороте попытку «ввести мировое сообщество в заблуждение», отмечает ТАСС.