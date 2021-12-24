МИД вызвал поверенного в делах Украины из-за нападения на генконсульство РФ во Львове

МИД России вызвал временного поверенного в делах Украины из-за ситуации с нападением на генконсульство РФ во Львове, говорится на сайте министерства.

В ночь на 24 декабря неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства РФ. Никто из работников не пострадал, однако произошедшее нарушает Венскую конвенцию о консульских сношениях 1963 года, а также Конвенцию о предотвращении и наказании преступлений против лиц, пользующихся международной защитой, в том числе дипломатических агентов, 1973 года и положения Консульской конвенции между Российской Федерацией и Украиной 1993 года.

«Был заявлен решительный протест и изложены требования о выполнении украинской стороной международных обязательств по обеспечению безопасности и созданию надлежащих условий для нормального функционирования российских дипломатических и консульских представительств», — отметили в пресс-службе ведомства.

В МИД подчеркнули, что подобные акции недопустимы. Они являются следствием «русофобской истерии», наблюдаемой на Украине, а также разжигания ненависти в отношении России. В сообщении отмечается, что Россия рассчитывает на выполнение Украиной своих международно-правовых обязательств, привлечение виновных к ответственности и предоставление соответствующих гарантий о безопасности.

«Ожидаем также извинений за невыполнение Киевом обязательств по обеспечению должной безопасности российского консульского учреждения», — добавили в министерстве.