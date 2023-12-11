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МИД вызвал посла Дании из-за провокационных высказываний о России
В МИД России был вызван посол Дании в Москве Якоб Хеннингсен. Дипломату заявили о недопустимости провокационных высказываний относительно деятельности иностранных компаний в РФ. Об этом говорится в сообщении ведомства.
«Указано, что заявления официального представителя Дании, содержащие оценки российской экономики и правовых основ нашего государства, недопустимы и граничат с вмешательством Копенгагена во внутренние дела Российской Федерации», — отмечается в сообщении.
Ханнингсену напомнили, что распространение ложных сведений идет вразрез с Венской конвенцией 1961 года, а также противоречит миссии посла в стране пребывания.
В министерстве подчеркнули, что урон деятельности иностранных компаний в России, в том числе датских, наносят рестрикции, введенные Евросоюзом и Соединенными Штатами. Тем предпринимателям, которые, несмотря на это, не покинули страну, предоставляется всесторонняя поддержка от властей РФ.
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