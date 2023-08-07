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МИД выразил Японии решительный протест за попытку вмешательства во внутренние дела России
Министерство иностранных дел России выразило решительный протест Посольству Японии в РФ в связи с предоставлением Токио официальной площадки для встречи так называемого «Форума свободных народов ПостРоссии», деятельность которого признана нежелательной в РФ, а члены объединения находятся в реестре террористов. Сообщение опубликовано на сайте внешнеполитического ведомства.
МИД подчеркнул, что этот шаг, как и присоединение депутатов японского парламента к мероприятию, подписавшихся под итоговым «документом» с призывами к подрыву государственности нашей страны и нарушению ее территориальной целостности, «не могут рассматриваться иначе как попытка вмешательства во внутренние дела» РФ.
В российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что администрация нынешнего Премьер-министра Японии Фумио Кисиды таким образом продемонстрировала открытую поддержку террористической риторики и идеологии ненависти в адрес России. Отмечается, что такие действия могут окончательно разрушить остатки демонтированных Токио нормальных отношений с Москвой и должны быть немедленно прекращены, а японские апологеты террористических идей — понести заслуженное наказание. При повторении провокаций Японии следует быть готовым к самым чувствительным для ее интересов в связях с Россией ответным мерам.
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