МИД вручил послу США ноту с требованием прекратить содействие с тремя американскими НКО

МИД вызвал посла Соединенных Штатов в России Линн Трейси в ведомство и уведомил о признании нежелательными в РФ трех американских НКО. Об этом сказано в заявлении внешнеполитического ведомства.

«Послу вручена официальная нота с требованием прекратить любое содействие деятельности указанных НКО», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД.

В ведомстве предупредили, что продолжение содействия будет рассматриваться как нарушение российского законодательства. Кроме того, от американской стороны потребовали удалить с сайта дипмиссии и из соцсетей перечень осуществляемых этими НКО образовательных проектов и программ, ориентированных на продвижение чуждых российскому обществу установок и ценностей.

Попытки вмешательства во внутренние дела РФ будут жестко и решительно пресекаться вплоть до выдворения в статусе persona non grata причастных к подобным действиям сотрудников Посольства США, заявили в МИД.

К трем НКО относятся «Американские советы по международному образованию», «Культурные перспективы» и «Институт международного образования», которые реализуют программы и проекты антироссийской направленности с целью рекрутировать «агентов влияния» под прикрытием образовательных и культурных обменов.