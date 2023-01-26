Решение о включении Одессы в список всемирного наследия ЮНЕСКО было политически мотивированным и к тому же принято без необходимой экспертизы. Об этом, комментируя итоги 18-й внеочередной сессии комитета в Париже, заявляет МИД России.

В министерстве обратили внимание, что решение не поддержали две трети государств — членов ЮНЕСКО.

«Тем самым западные страны в очередной раз продемонстрировали не только пренебрежение правилами процедуры Комитета всемирного наследия, но и свою готовность принести в жертву сиюминутным геополитическим интересам некогда высокий престиж ЮНЕСКО и ее „флагманской“ Конвенции 1972 года», — говорится в сообщении.

МИД подчеркивает, что не оспаривает славное историческое прошлое и культурное наследие Одессы в составе российского государства. В этой ситуации угрозой для его сохранения является киевский режим, который уничтожает памятники основателям и защитникам города, в том числе Екатерине II и ее сподвижникам Иосифу Дерибасу, Платону Зубову, Францу де Волану, князю Александру Потемкину и генералиссимусу Александру Суворову.

«Отдельного осуждения со стороны ЮНЕСКО заслуживает размещение и использование военных объектов и вооружения в портовой зоне Одессы. Однако об этом почему-то не вспоминают», — заметили в ведомстве.