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МИД Венгрии заявил о подготовке к визиту Орбана в Киев
Будапешт готовит визит премьер-министра страны Виктора Орбана в Киев, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью хорватскому телеканалу Н1. Он отметил, что визит венгерского правительства в столицу Украины состоится, когда будут созданы «все предварительные условия».
«Сейчас мы находимся на стадии его технической подготовки», — сказал он (цитата по Газете.ru).
Сийярто подчеркнул, что Венгрия готова к диалогу с Украиной, напомнив также, что Орбан уже разговаривал с украинским лидером Владимиром Зеленским на саммите ЕС в Брюсселе.
Напомним, ранее Орбан заявил, что Венгрия продолжит поддерживать экономические отношения с Россией и призвал своих союзников поступать также. Кроме того, он неоднократно говорил, что Венгрия выступает против антироссийских санкций, но не накладывает на них вето, чтобы не разрушать европейское единство.
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