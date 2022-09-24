МИД Венгрии: Только диалог России и США может урегулировать конфликт на Украине

Пока конфликт на Украине не завершился, риски перерастания напряженности между странами НАТО и Россией в открытый конфликт остаются, заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто. При этом он подчеркнул ,что для урегулирования конфликта в первую очередь важен диалог России и США.

«Вы спросили меня: существует ли опасность эскалации? Разумеется. То есть, пока идет [кризис на Украине] существует и опасность эскалации», – сказал дипломат в интервью РИА Новости.

По его мнению, урегулировать ситуацию невозможно без договоренностей между Россией и США. «Я считаю – хотя, возможно, я ошибаюсь, и это непопулярная позиция – но я действительно считаю, что без договоренности между Россией и США, без обсуждений между РФ и США эту ситуацию не удастся разрешить, нравится нам это или нет. Такова наша позиция», – сказал он, вновь подчеркнув необходимость российско-американского диалога.

Россия проводит на Украине военную спецоперацию с 24 февраля – в этот день о ее начале объявил Президент России Владимир Путин.