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Общество
8 февраля 2023  09:44

МИД: В 2022 году от российского гражданства отказались 4 306 человек

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МИД: В 2022 году от российского гражданства отказались 4 306 человек
Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В 2022 году от гражданства РФ отказались 4 306 человек. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на Департамент информации и печати МИД России. 

Показатель стал наибольшим за последние три года (в 2020-м — 3 877 человек, в 2021-м — 4 055), однако меньше чем в 2019-м — 4 356. 

«С учетом того, что в 2020–2021 годах ввиду санитарно-эпидемиологических требований прием посетителей в российских заграничных учреждениях велся в ограниченном режиме, особых изменений в динамике количества обращений по вопросу оформления выхода из российского гражданства за рубежом не наблюдается», — добавили в МИД. 

В МВД отметили, что внутри страны от российского гражданства отказались всего 40 человек.

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